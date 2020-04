“È il nuovo punto fermo del Milan": l'ironia dei tifosi

Prima della sosta il Milan di Stefano Pioli non avrà mostrato di certo meraviglie o raccolto risultati strabilianti, ma aveva trovato una certa quadratura, un suo modo di giocare e una formazione base che stavano contribuendo alla risalita in classifica dei rossoneri.

Castillejo imprescindibile

Di quella formazione base faceva parte Samu Castillejo, trequartista spagnolo che, dopo un periodo di difficile adattamento, sembrava aver trovato una sua dimensione e soprattutto una certa continuità nel ruolo di esterno destro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, le prestazioni offerte dallo spagnolo prima della pausa hanno indotto i dirigenti rossoneri a dargli fiducia anche per la prossima stagione: Castillejo è diventato addirittura “imprescindibile”, secondo la Rosea, e sarà di fatto uno dei punti fermi del nuovo Milan.

Una prospettiva, questa, che non piace alla maggior parte dei tifosi rossoneri, almeno a giudicare da quanto si legge sulle principali pagine Facebook dedicate al Milan. Castillejo è ritenuto troppo “leggero” e incapace di fornire quella qualità che ci si attenderebbe da un esterno offensivo in una squadra che, nel prossimo anno, dovrebbe inseguire l’obiettivo della qualificazione alle coppe europee.

L’ironia dei milanisti

“In effetti da 2 mesi a questa parte è devastante… – commenta Pietro facendo ricorso al sarcasmo – Non stiamo perdendo più una partita! Segna gol e sforna assist che ci stanno portando verso il 3 posto! Vai Samu!”.

“È un giocatore da Sassuolo o da Sampdoria, non da Milan per tornare grande. Poi se vogliamo arrivare decimi allora è perfetto”, aggiunge con un po’ di veleno Giuseppe. “Purtroppo non segna mai!”, scrive Christian, mentre Marco sottolinea che “Castillejo è titolare solo perché non abbiamo alternative”.

Ma tra i rossoneri c’è anche chi apprezza lo spagnolo, come Riccardo: “Da marzo in poi non ha sbagliato una partita”. Vincenzo concorda: “Sta giocando bene, ha qualità ma soprattutto umiltà… Complimenti a Samuel!”.

SPORTEVAI | 21-04-2020 12:02