E' Luka Modric il Fifa best player 2018

Il centrocampista della Croazia e del Real Madrid Luka Modric è il Fifa best player 2018. A premiarlo, durante la cerimonia di gala svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, è stato il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

Modric è stato preferito dai votanti agli altri due candidati al premio, Cristiano Ronaldo e Salah. “E’ un grande onore e una meravigliosa sensazione trovarmi qui con questo trofeo tra le mani – ha detto Modric -. Faccio i complimenti a Salah e Cristiano per la loro grande stagione. Questo premio non è solo per me, ma per tutti i miei compagni e gli allenatori del Real Madrid e della Croazia”. Cristiano Ronaldo è stato inserito nella formazione ideale dell’anno, Fifa FifaPro World 11, che ‘schiera’ anche : David De Gea, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard, N’Golo Kante, Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il premio per la miglior giocatrice è andato alla attaccante del Brasile Marta.

