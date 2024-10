È morta Lea Pericoli, la signora del tennis italiano: battè il record di Pietrangeli e sconfisse un tumore

Campionessa e icona di stile, in seguito giornalista, commentatrice e persino attrice: aveva 89 anni. Lo choc di Nicola: "Ho perso una sorella, non riuscirò ad andare al funerale".

Il mondo del tennis, non soltanto italiano, è in lutto: si è spenta Lea Pericoli, campionessa e icona di stile, in seguito giornalista, commentatrice, attrice, conduttrice tv e tanto altro. Un volto noto e familiare al grande pubblico sportivo e televisivo, una presenza sembre garbata e rassicurante. Una grande donna, capace di legare il suo nome a un record storico del tennis tricolore (battendo l’amico Nicola Pietrangeli) e di sconfiggere un tumore nel 1972, quando aveva 37 anni.

Morte Lea Pericoli: la nota della FederTennis

A dare notizia della scomparsa di Lea Pericoli è stata la Federtennis con un comunicato sul suo sito ufficiale: “È morta a 89 anni Lea Pericoli, la signora del tennis italiano. Signora in campo, regina in campo e maestra di eleganza, è stata una delle prime donne a raccontare il tennis su giornali e in tv dopo averlo giocato ai massimi livelli”. In tanti, infatti, sono letteralmente “cresciuti” coi commenti televisivi di Lea, che sapeva raccontare il tennis come poche, dando importanza all’aspetto tecnico come a quello umano.

