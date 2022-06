Eastbourne, Camila Giorgi vola ai quarti

22-06-2022 14:58

Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo Wta 500 sull’erba inglese di Eastbourne. La tennista azzurra ha infatti battuto dopo un’ora e 52 minuti di gioco la spagnola Garbine Muguruza in due set: 7-5, 6-3. La 30enne di Macerata ha dovuto rimontare in entrambi i set.

Sotto 4-2 nel primo parziale, Camila Giorgi ha poi chiuso 7-5. Nel secondo Garbine Muguruza è andata avanti 3-1, con l’azzurra che alla fine si è portata a casa il set 6-3 e il match. Raggiunge i quarti come nell’ultimo torneo di Birmingham e proverà a passare in semifinale, come successo lo scorso anno a Eastbourne: affronterà infatti un’avversaria abbordabile, la bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del mondo, che ha sconfitto in rimonta 3-6 6-3 6-4 la belga Kirsten Flipkens.

Queste le parole di Camila al termine della partita: “Sicuramente un match fantastico, un duello molto tirato nel quale tutte e due abbiamo giocato alla grande. Sono state in grado di recuperare un break in entrambi i set, rimanendo concentrata sul mio gioco. Devo dire, però, che nel secondo parziale sono cresciuta e ho fatto davvero bene. Amo l’erba, si sa, è la mia superficie preferita sin da quando sono piccola e, devo dire, specialmente qui in Inghilterra. Sono contenta di come sto giocando e voglio proseguire in questo modo nei prossimi turni, per prepararmi al meglio verso Wimbledon”.