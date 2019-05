Ecco che c'era nella busta di Cattelan sul futuro di Conte

Era il 18 aprile scorso: il nome di Antonio Conte girava in continuazione e veniva accostato ora alla Juve, ora all’Inter, ora al Milan, ora alla Roma, senza scartare suggestive situazioni all’estero. Negli studi di Sky Alessandro Cattelan intervistò l’ex ct che rivelò la sua voglia di rimettersi in pista ma escluse la Roma dal suo futuro immediato, lasciando aperte tutte le altre possibilità ed insistendo sulla necessità di un progetto vincente. Cattelan fece un gioco col tecnico, e inserì il nome di un club in una busta, asserendo che sarebbe stata quella la sua scelta. Proprio il giornalista di Sky, simpatizzante nerazzurro, escluse l’Inter (precisando poi alla Gazzetta: “Ma è stata una scelta mia, non sua. Ci siamo un po’ divertiti. Chi non lo vorrebbe all’Inter? Però l’Inter ha un bravissimo allenatore, che sta facendo i migliori risultati degli ultimi anni e quindi anche se resta Spalletti io sono contento così. Molto contento anzi”) e di recente aveva svelato mezzo segreto: “Siamo rimasti con Conte che nel giorno della sua comunicazione ufficiale di dove andrà ad allenare, se avessi azzeccato avrei aperto la busta, altrimenti quella busta rimarrà chiusa”.

IL VIDEO – Oggi il momento della verità. Dopo l’annuncio ufficiale dell’allenatore leccese sulla panchina dell’Inter, è stata svelata la squadra indicata nella “busta segreta” che nella puntata di “E poi c’è Cattelan” dello scorso 18 aprile il conduttore e l’allenatore avevano sigillato durante il gioco del “Bomber Advisor”. Cattelan, mostrando una serie di carte da gioco, ognuna con il simbolo di una delle possibili squadre per prossima stagione, aveva cercato d’indovinare il futuro dell’ex CT azzurro. Il contenuto della busta oggi è stato rivelato da Cattelan, che in un video ha aperto la busta proprio alla presenza di Conte e del presidente nerazzurro Zhang.

LA PREVISIONE – “E’ cominciato tutto da qui – dice Cattelan – sapevo che saresti andato all’Inter. L’ho visto nei tuoi occhi”. Mentre Conte se la ride e il presidente Zhang insiste per aprire la busta, Cattelan temporeggia. Già, perché l’Inter in quella busta non c’è! La previsione lo aveva portato in Germania, al Bayern Monaco. La gag è molto divertente e Cattelan prova in qualche modo a salvare la previsione dicendo che in fondo le lettere “E ed R di Inter ci sono anche in Bayern…e anche la M e la A di Milano”. Ma poi è lo stesso Conte a consigliare a Cattelan di evitare pronostici in futuro.

SPORTEVAI | 31-05-2019 12:33