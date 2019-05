Ecco dove e quando si gioca Juve-Lazio di Supercoppa

Sarà la quarta volta in sette anni, la quinta in assoluto: Juventus e Lazio sono habituèe della Supercoppa Italiana da tempo. La prima volta fu nel ’98 a Torino con successo dei biancocelesti per 2-1, poi due vittorie della Juve (2013, 4-0 per i bianconeri all’Olimpico e 2015, 2-0 a Shanghai) mentre il precedente più recente è il successo della Lazio del 2017 per 3-2 in rimonta. Con il successo contro l’Atalanta nella finale di coppa Italia, dunque, sarà ancora la squadra capitolina a contendere la Supercoppa ai campioni d’Italia ma dove e quando si giocherà?

LE IPOTESI – Non c’è ancora l’ufficialità ma ci sono diversi indizi che portano a una soluzione logica. La Lega Serie A ha firmato l’anno scorso un accordo per disputare la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: secondo il contratto, dovranno essere disputate a Riyadh due delle prossime quattro edizioni. Se la Supercoppa 2019 si disputasse in Arabia, il montepremi da distribuire tra le squadre sarebbe particolarmente ricco, pari a 6,75 milioni di euro (mentre altri 750mila euro saranno destinati alla Lega Serie A per un totale di 7,5 milioni), ovverosia 3,375 milioni di euro a testa. In Italia invece si tratterebbe del 45% degli incassi della partita eppure la soluzione italiana sembra la più accreditata.

LA DATA – La data più gradita è infatti quella del weekend tra il 17 e il 18 agosto – come scrive anche il Corriere dello Sport – una settimana prima del via ufficiale al campionato e giocare in piena estate in Arabia sarebbe impossibile, senza contare le tante polemiche che già si scatenarono per Juve-Milan dello scorso anno per la decisione di giocare in un paese che non rispetta i diritti delle donne. Si giocherebbe pertanto in Italia, presumibilmente a Roma. Più complesso invece se la volontà fosse quella di tornare a Riyadh. Nella scorsa stagione la sfida si era giocata il 16 gennaio, durante la pausa del campionato: difficile tuttavia la ripetizione quest’anno, visto che la pausa sarà tra il 22 dicembre e il 5 gennaio. Allo stesso modo difficile sarebbe disputarla a fine dicembre, come già accaduto nel 2014 e nel 2016 quando si giocò in Qatar, ma il calendario è già pieno di impegni, tra campionato, coppe europee e Coppa Italia, i cui ottavi solitamente si giocano in quel periodo.

SPORTEVAI | 17-05-2019 11:53