“Ecco perché Giampaolo tifa per De Rossi al Milan”

Un’ipotesi affascinante, ma anche un’eccezione alla politica dei giovani che il Milan ha scelto di adottare per la propria campagna acquisti. Daniele De Rossi rappresenterebbe uno strappo alla regola per il club rossonero, dettata dalla volontà del nuovo allenatore Marco Giampaolo di lavorare con l’ormai ex bandiera della Roma. A rivelarlo è Alfredo Pedullà, che sul proprio portale web racconta un retroscena riguardante il rapporto tra l’ex tecnico della Sampdoria e il centrocampista romano, in cerca di una nuova avventura per la sua carriera.

FRASI D’AMORE. Il giornalista ha spiegato come lo scorso 20 maggio, ospite di Sky Sport, Giampaolo abbia raccontato di un dialogo avuto proprio con De Rossi. “Recentemente De Rossi mi ha detto ‘mi piacerebbe venire a lavorare con te’ – le parole in tv dell’allenatore pescarese, allora ancora lontano dal diventare il nuovo allenatore del Milan – . Io ho detto che ci penserò, e che se ci sarà posto per un collaboratore lo terrò presente. È un calciatore che trasmette passione. Sarebbe una risorsa, ci ho pensato e ci penso”. Giampaolo all’epoca parlava di un ruolo nel proprio staff per De Rossi, anche perché ancora nessuno poteva immaginare che avrebbe lasciato la Roma.

INSIEME AL MILAN? Le parole del tecnico confermano però la grande stima tra i due, un fattore che potrebbe fare la differenza ora che il centrocampista ha scelto di continuare a giocare e – dopo la rottura con il club in cui è nato, cresciuto e s’è affermato – di farlo lontano da Roma. Pedullà racconta che su De Rossi ci sono anche Fiorentina e Bologna, ma che naturalmente il Milan rappresenterebbe una sfida piuttosto intrigante per il giocatore. Che in rossonero avrebbe finalmente l’opportunità di lavorare con Giampaolo.

