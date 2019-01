Ecco perché il secondo gol di Zapata era da annullare

Non sarà da questi particolari che si arriva a un tonfo così pesante ma il secondo gol dell’Atalanta, realizzato da Zapata ieri a Bergamo in coppa Italia contro la Juventus, lascia più di qualche dubbio. C’è un fallo a inizio azione di Pasalic su Dybala, il croato sembra trattenere chiaramente il braccio dell’argentino e l’azione andava fermata, come ha reclamato immediatamente Allegri urlando “E’ fallo, è fallo” al quarto uomo, La Penna, che era nei pressi delle panchine a bordo campo. Il mancato intervento del direttore di gara ha favorito la ripartenza degli orobici. Il Var (dove c’erano Doveri e Marrazzo) ha confermato la decisione dell’arbitro Pasqua che dopo il silent check ha convalidato la rete e ha espluso l’allenatore della Juventus per le proteste.

LA MOVIOLA – Ovviamente Allegri non avrebbe rimediato il rosso se fosse stato fischiato il fallo su Dybala. Poche altre incertezze poi nella direzione di Pasqua. Ci potrebbe essere un secondo giallo su Freuler che ha atterrato Dybala a metà campo ed era già ammonito, ma una seconda ammonizione sarebbe stata eccessiva. Giuste invece le ammonizioni a Djimsiti, Hateboer e Pjanic per protesta mentre resta qualche dubbio su due episodi nel finale.All’80’ scontro tra De Roon e Matuidi: il centrocampista dell’Atalanta, inciampando dopo il fallo su Matuidi, colpisce sulla nuca lo stesso francese. Per l’arbitro non è neanche giallo, mentre 7’ più tardi è Matuidi che rischia tantissimo ancora in uno scontro con De Roon

