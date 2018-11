Ecco svelato il segreto di Milan Skriniar

Tutti pazzi per Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter sta diventando in breve tempo uno dei centrali più apprezzati dell’intero panorama internazionale, tanto che nell’ultimo periodo anche il Manchester United non ha fatto segreto di essere interessato al calciatore slovacco. Il futuro di questo calciatore sembra essere già scritto e, nonostante sia in maglia nerazzurra soltanto da un anno e mezzo, i tifosi sono già in apprensione per un suo ipotetico trasferimento, anche perché insieme al calciatore partirebbe anche la sua splendida fidanzata: Barbora Hroncekova, la sexy modella che a suon di post sta letteralmente mandando in visibilio il web.

Un successo in continuo aumento

Ebbene sì, la fama di Skriniar è direttamente proporzionale a quella di Barbora che giorno dopo giorno vede il numero di follower aumentare a vista d’occhio: ogni foto della sexy compagna del difensore dell’Inter diventa sempre più cliccata e commentata, d’altronde dire che madre natura è stata generosa con la signorina Hroncekova è un eufemismo, dal momento che, con estrema naturalezza, la bionda tutta curve riesce ad unire potenti armi di seduzione a un sorriso da ragazza della porta accanto che farebbe girare la testa anche ai passanti più distratti.

I tifosi temono per il futuro di Milan

Ed è proprio per tale ragione che l’interesse dei top club europei nei confronti di Skriniar sta sollevando il malumore generale del popolo del web: con l’ipotetico addio di Milan partirebbe anche la nuova scoperta dei tifosi nerazzurri che non hanno avuto ancora il tempo di prepararsi alla contagiosa allegria di Barbora Hroncekova che rischiano già di vederla andare via: una doppia beffa, in campo e fuori dal campo che i tifosi nerazzurri sembrano non essere affatto disposti ad affrontare. Per adesso, però, i tifosi devono essere concentrati sul presente e non lasciarsi deprimere dalle incertezze del futuro: Milan e Barbora rappresentano una delle coppie più belle del calcio, fuori e dentro al campo.

SPORTEVAI | 16-11-2018 11:36