Ecuador, bomber uruguaiano Acuna si suicida: era stato denunciato dalla compagna

Il 32enne attaccante trovato morto nella sua abitazione, era costretto a indossare un braccialetto elettronico dopo le accuse della fidanzata

L’attaccante uruguaiano Mathías Acuña , 32 anni, è stato trovato morto in un hotel dell’Ecuador, dove era tornato per prendere parte alla preseason del Mushuc Runa , che attualmente partecipa alla Serie A. La polizia parla di suicidio.

La denuncia della fidanzata

Acuna lo scorso Natale era stato accusato dalla sua ex fidanzata Lu Rodríguez di aver commesso atti di violenza fisica e psicologica nei suoi confronti e da allora è stato obbligato a indossare una braccialetto elettronico. Dopo aver appreso della denuncia per violenza di genere aveva detto. ” Il giudice mi spiega che lo fanno a scopo cautelare, non perché sono colpevoli “, aveva detto il 23 dicembre.

Il giocatore si è tolto la vita nell’alloggio della città di Ambato, che la società aveva messo a disposizione di diversi suoi calciatori , secondo quanto riferito dal suo agente, Johan Wilson.

Il lutto del suo club

“Ci rammarichiamo con profonda tristezza per la morte del calciatore uruguaiano Mathías Acuña. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e ai suoi amici. RIP”, hanno scritto dall’AUF sui loro social network. Da parte sua, il Mushuc Runa ha rilasciato una dichiarazione: “Noi che formiamo l’istituzione porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari di fronte alla perdita irreparabile. Pace sulla sua tomba”, hanno espresso.

L’ultima intervista di Acuna

Acuña, arrivato in Ecuador a metà del 2024, aveva rinnovato il contratto per un altro anno dopo le sue eccezionali prestazioni (la scorsa stagione ha segnato otto gol in 15 partite). Nell’ultima intervista rilasciata al suo arrivo in Ecuador solo pochi giorni fa, Acuña s’era detto fortemente motivato e pronto a iniziare una nuova stagione con il Mushuc Runa. “Sono qui per dare tutto e offrire il mio contributo alla squadra perché possa raggiungere gli obiettivi prefissi. Siamo qui per lottare e conquistare le vittorie. Quando inizierà il campionato vedremo cosa saremo veramente in grado di fare”.

Formatosi nel El Tanque Sisley, Acuña ha indossato anche le maglie di Central Español, Villa Española, Fénix, Liverpool, Wanderers, AE Larisa in Grecia, Atenas de San Carlos, Rentistas, Boston River e PAS Lamia (sempre in Grecia).