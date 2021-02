El Shaarawy: "Sarebbe un errore pensare già al Milan"

“Sarebbe un grande errore pensare al Milan ora, domani c’è una gara fondamentale e dobbiamo concentrarci per portare a casa la qualificazione”. Così ha parlato Stephan El Shaarawy alla vigilia della sfida con il Braga in Europa League. “Il Milan sta facendo un’ottima stagione: è una squadra giovane e con personalità importanti come Ibra. Noi dobbiamo migliorare con le grandi. Spero di invertire questa tendenza”. Un ritorno di Totti? È stato un onore e un privilegio giocare con lui, uno dei più forti nella storia del calcio italiano e mondiale, ma sono dinamiche societarie in cui non voglio entrare, abbiamo una partita importante domani, cerchiamo di pensare a quello”.

OMNISPORT | 24-02-2021 14:44