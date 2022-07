Elena Micheli oro mondiale nel pentathlon moderno

31-07-2022 08:24

Ad Alessandria d’Egitto la 23enne romana Elena Micheli ha vinto l’oro mondiale nel pentathlon moderno dopo che aveva conquistato l’argento a Budapest nel 2019, mentre ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 non era andata oltre il trentatreesimo posto. L’azzurra ieri sera ha trionfato con un totale di 1416 punti. Argento all’ungherese Michelle Gulyas, staccata di quattro lunghezze da Micheli, bronzo alla turca Ilke Ozyuksel con 1405 punti, 11 di distacco. L’unica azzurra ad aver vinto l’oro iridato in questa multdisciplina era stata Claudia Corsini nel 2005.

“Sono felicissima di questo risultato, il mio primo titolo Mondiale – ha commentato la neo campionessa del mondo sul sito della FIPM -. L’Egitto sembra essere un posto fortunato per me per gareggiare, dopo la vittoria al Cairo in Coppa del Mondo. Sono contenta perché con il mio staff abbiamo lavorato tutto l’anno molto duramente per ottenere questo ed esserci riuscita è un sogno. Devo tutto a loro, sono contentissima. Grazie davvero, e grazie per tutto il supporto ricevuto qui dallo staff federale. Grazie a tutti i tecnici che mi seguono tutti i giorni, mi supportano e sopportano!”.