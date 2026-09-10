Elena Rybakina è stata al centro di un caso e non per la sua valutazione di rinunciare a rappresentare la Russia. La ragione di tanta attenzione è il suo coach, Stefano Vukov che ha allenato la tennista fino alla sospensione della WTA nel 2024. Prima di vincere il ricorso e tornare ad allenare la numero 1 è stata la volta di altri tecnici come Davide Sanguinetti e Goran Ivanisevic, Vukov ha vinto il ricorso e la WTA ha revocato la squalifica, permettendogli di tornare a seguire la giocatrice. Al coach croato era stato contestata un'accusa di abusi nei suoi riguardi con messaggi di testo continui e assillanti, gli investigatori hanno concluso che la giocatrice è stata maltrattata psicologicamente fino alle lacrime e allo sfinimento fisico, tanto da farla ammalare. Nel suo staff sono stati inclusi anche il nutrizionista italiano Fabio Buzzanca e il preparato Aldo Chiari.

ANSA