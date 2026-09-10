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Elena Rybakina, chi è la nuova numero 1 dal passaporto kazako e il controverso rapporto con il coach Stefano Vukov

La nuova numero 1 è un personaggio che riserva ancora aspetti da comprendere, indagare e capire. A partire dalla scelta di rappresentare il Kazaghistan

3 min di lettura

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La nuova regina del tennis mondiale in dieci anni ha scalato la classifica mondiale arrivando a scavalcare Aryna Sabalenka: altezza, passaporto, il coach e la parte italiana

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La nuova regina del tennis mondiale si chiama Elena Rybakina

Personaggio al centro della cronaca sportiva, Elena Rybakina conserva un alone di mistero innegabile. Sarà per sua origine russa e la scelta di aderire all'offerta della Federazione kazaka, ma in un ciclo che ha avuto un principio definito è riuscita grazie all'azzardo a sottrarre il primo posto a Aryna Sabalenka. Altezza notevole, 184 cm stando alla sua biografia, sguardo freddo e mentalità vincente per questa 27enne nata a Mosca e naturalizzata kazaka dopo una valutazione d'opportunità nel lontano 2018 quando comprese che una simile virata poteva garantirle fondi, continuità e un progetto. Oggi se i bambini e le bambine giocano a tennis è anche merito suo, ha detto la stessa Elena.

La nuova regina del tennis mondiale si chiama Elena Rybakina Getty Images

Altezza, sport e la decisione di dedicarsi al tennis

Elena è una bambina sempre troppo alta. Un fisico adatto allo sport: prima ginnastica poi pattinaggio sul ghiaccio. Infine il tennis, che le conferisce soddisfazione immediata. I suoi idoli sono Roger Federer e Justine Henin. Il suo tennis è, però, molto potente e aggressivo più che tecnico: non certo sovrapponibile a quello giocato dai suoi miti sportivi. Ad oggi, ha vinto 13 titoli WTA, tra cui spiccano la vittoria di due Slam al torneo di Wimbledon 2022 e agli Australian Open 2026.

Altezza, sport e la decisione di dedicarsi al tennis ANSA

Rybakina, il rapporto con il suo coach Stefano Vukov

Elena Rybakina è stata al centro di un caso e non per la sua valutazione di rinunciare a rappresentare la Russia. La ragione di tanta attenzione è il suo coach, Stefano Vukov che ha allenato la tennista fino alla sospensione della WTA nel 2024. Prima di vincere il ricorso e tornare ad allenare la numero 1 è stata la volta di altri tecnici come Davide Sanguinetti e Goran Ivanisevic, Vukov ha vinto il ricorso e la WTA ha revocato la squalifica, permettendogli di tornare a seguire la giocatrice. Al coach croato era stato contestata un'accusa di abusi nei suoi riguardi con messaggi di testo continui e assillanti, gli investigatori hanno concluso che la giocatrice è stata maltrattata psicologicamente fino alle lacrime e allo sfinimento fisico, tanto da farla ammalare. Nel suo staff sono stati inclusi anche il nutrizionista italiano Fabio Buzzanca e il preparato Aldo Chiari.

Rybakina, il rapporto con il suo coach Stefano Vukov ANSA

Rybakina vincitrice delle WTA Finals e del premio più alto della storia

Rybakina è anche la tennista che ha guadagnato, rimanendo imbattuta (5-0) alle WTA Finals di Riyadh del 2025, il premio in denaro più alto nella storia dello sport femminile pari a 5,235 milioni di dollari. In dieci anni ha raggiunto la vetta: nel 2014 è diventata pro e nel 2022 ha conquistato Wimbledon.

Rybakina, il rapporto con il suo coach Stefano Vukov ANSA
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