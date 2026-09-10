La nuova regina del tennis mondiale in dieci anni ha scalato la classifica mondiale arrivando a scavalcare Aryna Sabalenka: altezza, passaporto, il coach e la parte italiana
Elena Rybakina, chi è la nuova numero 1 dal passaporto kazako e il controverso rapporto con il coach Stefano Vukov
La nuova numero 1 è un personaggio che riserva ancora aspetti da comprendere, indagare e capire. A partire dalla scelta di rappresentare il Kazaghistan
La nuova regina del tennis mondiale si chiama Elena Rybakina
Personaggio al centro della cronaca sportiva, Elena Rybakina conserva un alone di mistero innegabile. Sarà per sua origine russa e la scelta di aderire all'offerta della Federazione kazaka, ma in un ciclo che ha avuto un principio definito è riuscita grazie all'azzardo a sottrarre il primo posto a Aryna Sabalenka. Altezza notevole, 184 cm stando alla sua biografia, sguardo freddo e mentalità vincente per questa 27enne nata a Mosca e naturalizzata kazaka dopo una valutazione d'opportunità nel lontano 2018 quando comprese che una simile virata poteva garantirle fondi, continuità e un progetto. Oggi se i bambini e le bambine giocano a tennis è anche merito suo, ha detto la stessa Elena.
Altezza, sport e la decisione di dedicarsi al tennis
Elena è una bambina sempre troppo alta. Un fisico adatto allo sport: prima ginnastica poi pattinaggio sul ghiaccio. Infine il tennis, che le conferisce soddisfazione immediata. I suoi idoli sono Roger Federer e Justine Henin. Il suo tennis è, però, molto potente e aggressivo più che tecnico: non certo sovrapponibile a quello giocato dai suoi miti sportivi. Ad oggi, ha vinto 13 titoli WTA, tra cui spiccano la vittoria di due Slam al torneo di Wimbledon 2022 e agli Australian Open 2026.
Rybakina, il rapporto con il suo coach Stefano Vukov
Elena Rybakina è stata al centro di un caso e non per la sua valutazione di rinunciare a rappresentare la Russia. La ragione di tanta attenzione è il suo coach, Stefano Vukov che ha allenato la tennista fino alla sospensione della WTA nel 2024. Prima di vincere il ricorso e tornare ad allenare la numero 1 è stata la volta di altri tecnici come Davide Sanguinetti e Goran Ivanisevic, Vukov ha vinto il ricorso e la WTA ha revocato la squalifica, permettendogli di tornare a seguire la giocatrice. Al coach croato era stato contestata un'accusa di abusi nei suoi riguardi con messaggi di testo continui e assillanti, gli investigatori hanno concluso che la giocatrice è stata maltrattata psicologicamente fino alle lacrime e allo sfinimento fisico, tanto da farla ammalare. Nel suo staff sono stati inclusi anche il nutrizionista italiano Fabio Buzzanca e il preparato Aldo Chiari.
Rybakina vincitrice delle WTA Finals e del premio più alto della storia
Rybakina è anche la tennista che ha guadagnato, rimanendo imbattuta (5-0) alle WTA Finals di Riyadh del 2025, il premio in denaro più alto nella storia dello sport femminile pari a 5,235 milioni di dollari. In dieci anni ha raggiunto la vetta: nel 2014 è diventata pro e nel 2022 ha conquistato Wimbledon.