Elena Tambini, chi è la nuova stella di 'Pressing'

Dopo 19 anni di assenza, Mediaset rilancia “Pressing”, il talk di approfondimento sportivo. Condotto da Pierluigi Pardo, il programma vedrà la presenza di Elena Tambini, giornalista di Tgcom24.

La 29enne comasca sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. Dopo essersi laureata in Economia e Gestione dei beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica di Milano, ha fatto il suo esordio sulle reti del Biscione con il programma La moviola è uguale per tutti, in onda su Premium. Poi è stata la volta di Dentro i fatti e Quarto grado.

La bella mora ha un passato come arbitro. Infatti, dal 2006 al 2015, ha diretto alcune partite nei campionati dilettantistici. Proprio la sua esperienza come fischietto le ha permesso di fare il suo esordio a “Balalaika” come commentatrice degli episodi da moviola per Russia 2018. Un’esperienza felice che ha aumentato i suoi consensi e che ripeterà anche a “Pressing”.

La conduttrice ha scritto anche un libro, ispirato dal suo amore per il calcio, dal titolo: “Amore e fuorigioco”. La sua avvenenza fisica le ha permesso, in un certo periodo della sua vita, di fare anche la modella. Se sui social, i consensi nei suoi confronti crescono di giorno in giorno, la sua vita privata è avvolta nel mistero. Elena, molto riservata, non lascia trapelare nulla.

VIRGILIO SPORT | 31-08-2018 16:32