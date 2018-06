Ex arbitro e giornalista: Elena Tambini è la stella dei Mondiali

Nelle notti Mondiali dove il calcio in tv è protagonista, le bellezze non mancano negli studi televisivi. A tenere compagnia agli appassionati italiani dopo le partite serali c’è Balalaika, il programma in onda su Italia 1 condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino. Tra i volti che hanno colpito di più i telespettatori c’è quello di Elena Tambini, giornalista Mediaset con un passato nel mondo dello sport.

La bella 29enne, nata a Como, ha infatti arbitrato nei campionato dilettantistici per nove anni, dal 2006 al 2015. Una carriera sui campi minori a confrontarsi con i giocatori, mentre ora si ritrova a commentare in tv le gesta dei calciatori più forti al mondo. E per la prima volta, da quando ha appeso il fischietto al chiodo, Elena può parlare in televisione della sua vera passione.

In un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la bella giornalista Mediaset ha raccontato il suo amore per lo sport. “Sono sempre stata una grande sportiva, mio padre mi ha trasmesso l’amore per il calcio”. Da lì è nata l’idea di diventare arbitro. Un percorso affascinante, ma non senza qualche difficoltà. “È stata un’esperienza importante e piena di soddisfazioni, ma per una donna si tratta di una doppia sfida. Quando arbitri squadre maschili i giocatori iniziano a testarti per capire di che pasta sei”.

Da tre anni la sua carriera da arbitro è terminata, e adesso Elena può dedicarsi anche allo sport nella sua carriera da giornalista.

Dopo la laurea in Economia a Milano ha fatto il suo esordio a Mediaset con il programma La moviola è uguale per tutti, in onda su Premium, lavorando poi alle trasmissioni Dentro i fatti e Quarto grado.

Sui social Elena Tambini posta molti scatti sulla sua vita professionale, tra gli studi di Balalaika e la redazione di Tgcom24, ma ogni tanto mostra ai suoi 15mila followers qualche lato della sua vita privata

VIRGILIO SPORT | 22-06-2018 12:05