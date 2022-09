07-09-2022 17:02

Ne abbiamo ammirato l’outfit ricercato, sempre teso a ritagliare per lei un significato, un frammento di quell’identità che la stessa Elodie sta edificando senza alcuna ritrosia: ha apprezzato il suo dono – la voce -, ne comprende le potenzialità, ma ne apprezza anche le sfumature popolari e si è prestata ad Amici modificandosi.

Infine il cinema, che la vede attrice in un’opera alquanto attesa e incuriosente, a Venezia 79 nell’edizione della rinascita post pandemia che ha battezzato una artista che ha deciso di misurarsi con un linguaggio nuovo. E che non si sottrae anche alle domande più intriganti sul rapporto cresciuto con il pilota di MotoGp, Andrea Iannone.

L’estate sbarazzina di Elodie e Iannone

L’amore con Elodie è nato in un’estate all’insegna della leggerezza che ha condiviso con l’amica Diletta Leotta e il suo nuovo compagno, Giacomo Cavalli, e una compagnia allegra e scanzonata che li ha messi insieme.

“È una persona che mi piace”, ha confessato a Vanity Fair. “In questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra”.

“Se dovesse fiorire, fiorirà” dice Elodie a proposito della storia appena iniziata con Andrea Iannone, fermo per via di una squalifica che sta scontando svelando un lato di sé molto diverso, quasi inedito per il pubblico di sportivi che lo ha seguito sempre con affetto e attenzione. Oggi, dopo Ballando con le Stelle, è impegnato in altri progetti e con Elodie.

Paparazzi e rumors di coppia

La loro storia è nata senza tregua, da parte dei fotografi e dei giornalisti ed Elodie ne è perfettamente consapevole:

“Li vedevo benissimo, mentre mi facevano le foto. Ovvio che lì per lì mi stranisco anche io, ma poi cerco di reagire con libertà. E non farmi succhiare l’anima”, ha spiegato. “Questa estate è stata bellissima, tra le più divertenti della mia vita, iniziata alla festa di un amico del fotografo Giampaolo Sgura e continuata così, con una carovana di gente felice di stare assieme”. Fonte:

Il legame eterno con Marracash

“È un ragazzo divertente, che mi fa ridere. E sì, è coatto”. “Ma ancora è presto per parlarne”, ha affermato Elodie che ha sempre ribadito il legame unico che la unisce a Marracash, l’uomo e l’amore su cui misura tutto il resto e che potrebbe però diventare una vicenda umana perfetta, incasellata in una parte specifica della sua vita.

In un’intervista rilasciata a Peter Gomez, Elodie aveva tratteggiato i contorni del rapporto unico e irripetibile che li rende coppia, famiglia, una unione assoluta che trascende le definizioni e che ha spinto lo stesso artista a volerla accanto sulla copertina del suo ultimo capolavoro.

Una perfezione irraggiungibile, ma che potrebbe diventare qualcosa di diverso da far stare lì mentre questa nuova simpatia continua ad allietare entrambi.

