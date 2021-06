Embiid lancia l'allarme: "Devo convivere col dolore"

Da artefice di una vittoria che sembrava scritta a protagonista in negativo nel finale, con quello 0/12 nel secondo tempo e soprattutto l’errore nel canestro del possibile controsorpasso a 9” dalla fine, a rimonta Hawks già realizzata..

Joel Embiid è stato croce e delizia dei suoi 76ers in gara 4 delle semifinali di Conference contro Atlanta, che è riuscita a impattare la serie sul 2-2. Colpa del solito dolore al ginocchio destro, di quella lesione al menisco rimediata in gara 4 del primo turno contro Washington e che continua a farsi sentire.

Al termine del match il numero 21 di Philadelphia ha descritto la propria situazione senza giri di parole: “Non possiamo farci nulla se non pensare a gara 5. Nell’ultima azione non ho avuto spinta, forse c’era anche un fallo ma in condizioni normali quella per me è una schiacciata tranquilla. Non sono riuscito a saltare. Così è dura, ma sappiamo qual è il problema ed è inutile parlarne ulteriormente. A questo punto posso solo provare a fare il meglio possibile

Parole di incoraggiamento arrivano da Tobias Harris: “Joel saprà rifarsi già nella prossima partita. Canestri o non canestri resta il centro più dominante della NBA”.

OMNISPORT | 15-06-2021 10:12