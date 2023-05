Emergenza Emilia-Romagna: F1 dona un milione di euro

“Il mio pensiero va a tutte le persone colpite” dichiara il ceo Domenicali

19-05-2023 15:41

Doveva essere la settimana del Gp di Imola di F1. Invece si è rivelata essere una settimana tragica, nella quale l’Emilia-Romagna è stata colpita da un’alluvione che ha morti e tantissimi danni. E all’Emilia-Romagna la F1 ha donato un milione di euro da destinare all’emergenza. “Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerli in questo momento difficile – ha dichiarato a Formula1.com Stefano Domenicali (CEO del Circus), che in questo territorio è cresciuto – ed è per questo che stiamo facendo una donazione per aiutare i soccorsi sul posto. Il mio pensiero, a nome di tutta la comunità della F1, è rivolto a tutte le persone colpite e vogliamo ringraziare i servizi di emergenza per il loro incredibile lavoro”.