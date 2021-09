Emergenza portieri al City: Carson verso una maglia da titolare

Incredibile a dirsi, ma il Manchester City è in piena emergenza: Pep Guardiola, nonostante una rosa interamente composta da giocatori di altissimo livello, si trova ad affrontare una situazione molto complicata in vista della prossima sfida di Premier League contro il Leicester.

Andiamo dritti al punto: in porta giocherà Scott Carson. Chi è costui? Il terzo portiere del Manchester City, arrivato a titolo definitivo in estate dopo il prestito biennale dal Derby County. Carson, classe 1985, era stato acquistato come estremo difensore d’esperienza dietro il titolarissimo Ederson, nonchè il secondo Zack Steffen.

Con Ederson squalificato per il ban imposto dalla Federcalcio brasiliana e Zack Steffen risultato positivo al Covid-19, Guardiola sarà costretto a scegliere Carson per la prossima partita in programma sabato, contro il Leicester.

Il 36enne inglese faceva parte del Liverpool che sconfisse il Milan in finale di Champions League 2005, nella drammatica notte rossonera di Istanbul. Campione d’Europa ben sedici anni fa, da allora ha girovagato per l’Inghilterra, giocando anche due annate guarda caso in Turchia, con il Bursaspor.

Nella rosa di Guardiola, Carson non è il giocatore più anziano, seppur di poco: Fernandinho è infatti nato qualche mese prima del compagno di squadra.

Nelle ultime annate Carson è sceso in campo solamente nella seconda serie inglese, e considerando anche il biennio turco, l’ultima presenza in Premier League era datata 2011, ben dieci anni fa. Nella scorsa stagione ha esordito con il City nella massima serie inglese nello scorso maggio, contro il Newcastle, anche in quel caso da titolare.

Sarà la sua seconda da Citizen: per caso o no, ma sembra essere arrivato di nuovo il suo momento.

OMNISPORT | 09-09-2021 19:09