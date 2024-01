Emily Pellegrini, la modella creata dall'IA fa impazzire i calciatori: approcci in chat, ma lei non è reale

Mora, formosa e sempre sorridente: tutti pazzi per la "ragazza dei sogni", oggetto dei desideri dei calciatori di mezzo mondo. Piccolo particolare: non esiste.

04-01-2024 20:14

Segni particolari bellissima. Ma non solo. Simpatica, spigliata, disponibile, sempre sorridente, affabile, alla moda. Costantemente in giro per il mondo, alternando sui suoi profili social scatti di vita quotidiana ad altri decisamente più piccanti. In poche parole, la ragazza dei sogni. Emily Pellegrini, 23 anni, da Los Angeles, ha stregato in tanti. Più di centocinquantamila i followers del suo profilo Instagram, ma il numero aumenta di giorno in giorno. E molti sono calciatori. La peculiarità di Emily? Beh, semplicemente che è di una bellezza irreale. Nel senso letterale del termine, visto che non esiste: l’ha creata l’Intelligenza Artificiale.

Chi è Emily Pellegrini, la ragazza dei sogni dell’uomo medio

Proprio così: miss Pellegrini è un personaggio virtuale, frutto dell’IA. Mora, formosa, origini italiane, un po’ influencer e un po’ modella: come spiega il Daily Mail, la sinuosa Emily è stata realizzata chiedendo a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio. Bene, la risposta è lei. Fisico statuario e curato in ogni dettagli, un sorriso praticamente perenne, lunghi capelli biondi e forme da capogiro, ostentate di tanto in tanto sui social tra un viaggetto e l’altro. Una ragazza da far girare la testa, ma anche una macchina da soldi: il suo creatore in appena sei settimane ha guadagnato infatti diecimila dollari sulla piattaforma di creazione di contenuti Fanvue.

Viaggi, vita quotidiana e scatti hot: il profilo Instagram di Emily

Facendo un salto sul suo profilo Instagram ci si imbatte in un’infinità di video e foto da ogni angolo del mondo. Un album è dedicato persino a un fantomatico vaggio in Italia della modella/influencer, con tanto di foto in posa davanti alla Fontana di Trevi. Altri scatti invece sono decisamente più birichini e sono proprio questi quelli più gettonati dai fan. Un’infinità di like e complimenti: possibile che non si siano accorti che la ragazza fosse il frutto della creazione di un software? Tra i commenti, ce ne sono diversi scritti da utenti che provano a far aprire gli occhi: “Non esiste, non è reale”. Ma niente. Appena più in basso spuntano altri complimenti e un mare di proposte hot.

Calciatori pazzi per miss Pellegrini: proposte hot e “due di picche”

Tra i principali ammiratori della fantomatica Emily Pellegrini – come riporta sempre il Daily Mail – anche vip, attori, modelli e calciatori. Tanti calciatori, da ogni angolo del mondo. Le proposte? Quasi tutte in privato. Approcci formali o diretti, inviti espliciti a uscire insieme o anche solo a trascorrere una notte. I nomi? Rigorosamente top secret, ma pare che sia proprio quella dei calciatori la “categoria” che ha maggiormente abboccato allo scherzetto degli inventori della Pellegrini. Inviti, insomma, destinati a ricevere un “due di picche”. Quello sì, rigorosamente reale.