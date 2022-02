Emma Raducanu svela il suo prossimo torneo

17-02-2022 15:14

Non è stato un inizio di stagione brillante per Emma Raducanu. La numero 12 al mondo ha iniziato la stagione in terra australiana, con la prima tappa a Sydney, dove la tennista britannica non ha superato il primo turno. Dopo la sconfitta subita nel primo torneo stagionale, Raducanu si è spostata a Mlebourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione: gli Australian Open.

Dopo la vittoria contro Stephens al primo turno, la vincitrice dell’ultima edizione degli US Open è uscita sconfitta contro Kovinic, per via anche di un problema che aveva alla mano destra.

Ora la Raducanu è pronta a tornare sui campi e farà il suo debutto a Guadalajara.

“Ciao a tutti! Volevo solo dire che non vedo l’ora di uscire e giocare al torneo Abierto Akron Zapopan”: questo è il messaggio che la diciannovenne ha rilasciato a Sportskeeda. “Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo e vedere il Messico per la prima volta. Ci vediamo presto”.

