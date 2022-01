Empoli, Andreazzoli chiarissimo: "Il nostro mercato è bloccato"

18-01-2022 17:34

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa contro l’Inter di domani. Ecco le sue parole:

“Sarà un banco di prova per la squadra e per le individualità, anche quelle che si sono viste meno fino a oggi. Vogliamo ben figurare contro un avversario che, per le risorse che ha e per il calcio che fa, è inutile parlarne. Cercheremo di fare la nostra parte per le nostre possibilità […] Che sia difficile è ovvio, ma tutto può accadere, il calcio è veramente fantastico perché lascia aperta ogni tipo di porta. Si tratta di una situazione problematica perché giochi con la squadra più forte”.

Una parola anche sui possibili recuperati:

“Solo Marchizza. Come dicevo l’altra sera questa partita arriva in un momento particolare, perché non abbiamo abbondanza come in altri periodi. Ora siamo un po’ obbligati ma è chiaro che è un impegno importante che vogliamo onorare”.

Infine una parentesi di mercato:

“Sfortunatamente o fortunatamente non ci interessa, perché non possiamo muovere niente, è un problema che ci gira alla larga. Qualche necessità ce l’abbiamo e ci piacerebbe fare qualcosa. Anche i giovani Ekong e Baldanzi, oltre ad Haas, ci mancano e per ora faremo di necessità virtù. Vorremmo quantomeno colmare la casella di Haas”.

