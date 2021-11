Empoli, Andreazzoli commosso per il fratello scomparso

27-11-2021 17:44

L’Empoli batte la Fiorentina con una spettacolare rimonta e Aurelio Andreazzoli ringrazia i suoi ai microfoni di Dazn: “Spesso non abbiamo ottenuto quella soddisfazione che avremmo meritato, come anche a Verona. Però ci siamo sempre detti soddisfatti del comportamento, e i comportamenti portano lontano, sono un indice fecondo per le situazioni che devono venire. I pareggi non mi piacciono,è vero che quando perdi vorresti aver pareggiato, ma nella costruzione di una mentalità la vittoria, la supremazia, sono componenti che incidono molto e ti danno gioia”.

Pinamonti ha dedicato la rete ad Andreazzoli, che ha perso di recente il fratello: “Volevo ringraziare, oltre a tutte le testimonianze, anche i nostri tifosi: mi hanno fatto una sorpresa questa notte e hanno messo uno striscione che mi ha fatto piacere. È stato piacevole per la famiglia di mio fratello”, ha dichiarato commosso.

