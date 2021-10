Empoli, Andreazzoli: "Loro sono una corazzata"

26-10-2021 19:58

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha appena parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter valida per la decima giornata di Serie A TIM. L’Empoli ha perso tutte le ultime sette gare di Serie A contro l’Inter; nella sua storia nella competizione, solo una volta la formazione toscana ha ottenuto più sconfitte consecutive contro una singola avversaria: otto contro la Juventus tra il 2014 e il 2019.

Queste le dichiarazioni di Andreazzoli sui nerazzurri:

“Siamo coscienti di giocare contro i campioni d’Italia: ho qualche statistica che raccogliamo sempre. Ha una media gol altissima, prima per tiri in porta, gol realizzati, occasioni da gol etc etc. Se leggi i nomi della panchina di rendi conto che parli di una corazzata. Noi non partiamo battuti però, dobbiamo meritarci la possibilità eventuale di fare risultato. Conosciamo i nostri limiti e i pregi, cercheremo di metterli in campo. Mi auguro che la squadra possa esprimere il meglio che ha. Ho sempre perso con Inzaghi, non si può che migliorare la situazione. “Per scelta nessuno si metta a subire l’avversario, aspettare sì ma subire no. Cercheremo di sviluppare meglio possibile quello che sappiamo fare così come lo farà l’Inter. Il campo dirà se saremo capaci di farlo e quanto. Noi cerchiamo di interpretare le partite sempre alla stessa maniera. Ci sono giornate in cui ci sei di più e altre in cui ci sei di meno, una cosa abbastanza normale”.

