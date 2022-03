Empoli ed Hellas si dividono la posta in palio. 1-1 al Castellani, Simeone sbaglia due rigori

20-03-2022 17:27

Finisce 1-1 la gara del Castellani tra le sue squadre rivelazione di questa edizione di Serie A 2021/2022. Vanno in vantaggio i toscani grazie a un col di Di Francesco, pareggia Cancellieri a metà ripresa. Nel mezzo, Simeone fallisce ben due calci di rigore nel giro di due minuti.

Empoli-Hellas Verona: le formazioni iniziali

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi (dall’86’ Cacace), Zurkowski (dall’86’ Henderson), Asllani, Bandinelli (dall’80’ Tonelli); Bajrami (dal 45′ La Mantia), Di Francesco (dal 70′ Stulac); Pinamonti. All.: Andreazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola (60′ Cancellieri), Gunter, Casale; Tameze, Bessa (dall’86’ Terraciano), Hongla, Sutalo; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

Empoli-Hellas Verona, la cronaca in breve

Apre le marcature l’Empoli al 26′ con Di Francesco, gol di destro da centro area dopo un grande tacco di Pinamonti. In questa partita ha però dell’incredibile il Cholito Simeone, in grado di fallire ben due calci di rigore. Il penalty viene fischiato al 62′ per un fallo di Parisi su Caprari. L’argentino va sul dischetto: il primo rigore viene parato da Vicario, ma va ripetuto. Alla seconda occasione Simeone colpisce il palo. Incredibile al Castellani.

Il pareggio dei veneti arriva al 73′ con Cancellieri, che si accentra dalla destra scarica un sinistro meraviglioso che muore sotto l’incrocio dei pali. 1-1 tra Empoli ed Hellas Verona.

