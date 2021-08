Empoli-Lazio 1-3: Milinkovic-Savic illumina, le pagelle

Esordio vincente per Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, che batte l’Empoli di Andreazzoli in una gara aperta e divertente: biancocelesti che spengono quindi alcune critiche, in attesa di conferme.

A passare in vantaggio però è la squadra di casa: al 4′ assist di Bajrami per Bandinelli che si propone sulla sinistra e all’esordio assoluto in Serie A incrocia con il mancino e batte Reina per l’1-0. Risponde subito la Lazio con Felipe Anderson che crossa per Milinkovic-Savic che di testa pareggia i conti al 6′.

Prima mezz’ora bellissima: prima, grossa occasione per l’Empoli con Mancuso che a tu per tu con Reina spedisce a lato di pochissimo, poi ancora Bandinelli al 24′, che con il destro centra il palo. Al 31′ vantaggio Lazio: Milinkovic-Savic triangola con Lazzari che si presenta in area di rigore e spedisce la palla all’angolino, per l’1-2.

Nel finale di primo tempo spazio ancora alle emozioni: sugli sviluppi di una ribattuta campanile che finisce dalle parti di Vicario, incerto nell’uscita e sorpreso da Acerbi che viene travolto. Per Sozza non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ciro Immobile che spiazza il portiere ex Cagliari e porta il risultato sull’1-3 al 41′.

Nella ripresa l’Empoli ha l’opportunità di riaprirla: Bandinelli a tu per tu con Reina viene chiuso dal portiere spagnolo che respinge corto sui piedi di Bajrami che conclude a botta sicura centrando Luiz Felipe che, sulla linea, salva il risultato. Al 74′ Immobile serve in profondità Anderson che non riesce a battere Vicario.

I minuti finali servono alle due squadre per rifiatare, con il risultato che non cambia: vince all’esordio la Lazio di Maurizio Sarri, ma buona prova dell’Empoli di Andreazzoli.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

EMPOLI-LAZIO 1-3

Marcatori: 4′ Bandinelli (E), 6′ Milinkovic-Savic (L), 31′ Lazzari (L), 41′ Immobile (L)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5; Stojanovic 5,5 (83′ Fiamozzi SV), Ismajli 5, Romagnoli 5,5, Marchizza 5; Haas 6 (76′ Zurkowski), Ricci 6, Bandinelli 6,5 (70′ Henderson); Bajrami 6,5; Mancuso 6 (83′ La Mantia SV), Cutrone 5,5 (76′ Crociata 6). All. Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Reina 6; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 7 (70′ Anderson 6) , Lucas Leiva 6,5 (82′ Escalante), Akpa Akpro 6 (46′ Luis Alberto 6); Felipe Anderson 6,5, Immobile 6,5, Pedro 6 (60′ Moro 5,5). All. Sarri.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: 29′ Lucas Leiva (L), 38′ Stojanovic (E), 89′ Ismajli (E)

Espulsi:

OMNISPORT | 21-08-2021 22:59