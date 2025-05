Empoli-Lazio, moviola: arbitro flop, inventa un rosso, nega un rigore e dimentica un'espulsione

La prova di Colombo al Castellani nel lunch match analizzata ai raggi X dall’esperto di Prime Calvarese, il fischietto comasco ne ha espulsi due

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Empoli-Lazio, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia. E’ stata la gara numero 47 per Colombo in Serie A, ma come se l’è cavata al Castellani?

I precedenti di Colombo con Empoli e Lazio

Erano 9 i precedenti tra la Lazio e Colombo. Per i biancocelesti il bilancio era di 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Due i suoi arbitraggi all’Empoli: due pareggi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori e ne ha espulsi due

Coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici con Crezzini IV uomo, Abisso al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonito se giocatori (più una doppia ammonizione): 33’ e 38’p.t. Colombo (E), 45’+2s.t. Goglichidze (E), 10’s.t. Pellegrini (L), 20’ e 30’ s.t. Hysaj (L), 38’s.t. Pezzella (E), 42’s.t. Vecino (L), 44’s.t. Viti (E), 45’+4s.t. Provstgaard (L). Espulsi: 38’p.t. Colombo (E), 30’s.t. Hysaj (L)

Empoli-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 34′: Rovella recupera palla a centrocampo e Colombo interviene scomposto da dietro, giallo inevitabile. Al 39′ svista dell’arbitro. Colombo duella di fisico con Rovella e poi colpisce involontariamente Gigot con la gamba ma per il direttore di gara è secondo giallo e conseguente cartellino rosso. Al 47′ giallo a Goglichidze per fallo su Zaccagni. Al 52′ l’Empoli pareggia il gol di Viti su spizzata aerea di Solbakken, dopo lungo consulto VAR l’1-1 viene annullato per posizione di fuorigioco dello stesso difensore empolese.

Al 56′ giallo a Pellegrini che ferma la ripartenza di Sambia. Dieci minuti dopo ammonito Hysaj che interviene in ritardo su Viti. Al 76′ il terzino albanese si fa espellere rimediando la seconda ammonizione per una trattenuta plateale ai danni di Sambia. All’84’ giallo a Pezzella per proteste, due minuti dopo la Lazio chiede un rigore: imbucata in area per Pedro che arriva a due passi da Vasquez, Marianucci da dietro gli strappa palla ma anche l’appoggio sul piede sinistro. Il direttore di gara non fischia penalty e non c’è nemmeno intervento del VAR.

All’87’ giallo a Vecino per un’entrata in ritardo su Cacace, due minuti dopo ammonito anche Viti. Tocco di mano che poteva anche meritare il cartellino rosso, ma Colombo è sicuro nella sua decisione. Al 94′ giallo anche per Provstgaard per un fallo su Sambia. Dopo 6′ di recupero Empoli-Lazio finisce 0-1.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’ex arbitro Giampaolo Calvarese che sul suo sito parte dall’espulsione di Colombo e dice: “Cartellino rosso per Lorenzo Colombo. L’attaccante azzurro aveva ricevuto il primo giallo (corretto) al 34′ per un fallo su Rovella, il secondo invece arriva in seguito a un fallo su Gigot.

Ritengo davvero esagerato il secondo giallo, in una partita che fino a quel momento aveva un solo ammonito, Colombo stesso. Sappiamo peraltro che il VAR non può intervenire nei casi di doppia ammonizione. Forse l’arbitro avrà percepito che l’attaccante dei toscani, avendo la gamba alta, abbia colpito Gigot col piede alto a martello sullo stomaco. In quel caso sarebbe stato effettivamente un intervento da secondo giallo. Ma in realtà come si vede dalle immagini il fallo avviene con l’esterno coscia, senza alcuna pericolosità e di lieve entità: non ci sono estremi per il cartellino.

Sulla rete annullata a Viti spiega: “La rete di Viti viene annullata dal VAR con overrule per posizione di fuorigioco dello stesso difensore sulla spizzata di Solbakken”. Infine sul rosso a Hysaj dà ragione a Colombo: “Ingenuità di Hysaj, che trattiene Sambia che sta ripartendo sulla fascia. Secondo giallo corretto per l’esterno della Lazio, che era stato ammonito la prima volta al 66′ per un intervento in ritardo ai danni di Viti”.