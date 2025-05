Furia Lazio, dura replica al falconiere e alla telefonata rubata a Lotito diventata virale

Il presidente della Lazio è in una bufera: audio virale e insulti a calciatori e avversari. La replica del club e la denuncia alla polizia postale

Il ‘vizio’ di rispondere un po’ a tutti Claudio Lotito ce l’ha eccome, ma questa volta è stato combinato un disastro mediatico. Una telefonata ‘estorta’ da un tifoso – che si era presentato come tassista – con il presidente della Lazio è diventata virale su tutti i social. Nel corso della chiamata, Lotito si è lasciato andare a un fiume di sfoghi contro i giocatori biancocelesti, l’allenatore Marco Baroni e anche gli avversari norvegesi del Bodo Glimt, che hanno eliminato la Lazio ai rigori nei quarti di Europa League. Non manca poi un passaggio chiave su un altro video diffuso dall’ex falconiere Juan Bernabé.

Lo sfogo di Lotito contro i calciatori

Nel dialogo col tassista, Lotito attacca duramente la propria rosa: “I giocatori, purtroppo, sono così. C’hanno la merda nel cervello, sennò non farebbero i giocatori. Hai mai visto un calciatore intelligente te? E aggiunge: “I giocatori si dividono in quattro: i giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l’interruttore sempre acceso. E quelli che sono? Quella pippa, quell’altra pippa… eeeh stiamo così”.

Accuse anche al mercato e all’allenatore Baroni

Lotito scarica la responsabilità del mercato sull’allenatore: “Tijjani Noslin è costato 18 milioni. L’ha voluto l’allenatore mica l’ho chiesto io. Adesso (Baroni, ndr) mi ha detto: “Ma cosa cazzo gli è successo? Lo scorso anno era un fenomeno”. Il presidente non risparmia neppure la squadra norvegese: “Il problema non è l’acquisto in più. Ma se quelli buttano fuori i calci di rigore… quegli altri erano una squadra di pippe. Il Bodo è una squadra di pippe”.

Ed infine, alla notizia che Loum Tchaouna abbia messo un like a un post celebrativo del Bodo Glimt, Lotito replica in modo tagliente: “Ma quello è pure cretino. Manco conosce la lingua italiana, purtroppo questa è la situazione”.

Lotito denuncia: «Il mio numero è stato clonato»

Dopo la diffusione dell’audio, Lotito ha annunciato di aver sporto denuncia presso la Questura di Roma. In una nota ufficiale dichiara: “Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza”.

Il presidente della Lazio ha poi affermato inoltre di aver consegnato alle autorità tutto il materiale utile a chiarire la vicenda, chiedendo anche la rimozione del video dai social.

La Lazio reagisce: “Tentativo di destabilizzazione”

La società biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale in cui difende con decisione la propria immagine: “Ogni tentativo di intaccarne il buon nome sarà respinto vigorosamente”.

Nel comunicato si fa riferimento anche a un secondo video, diffuso dall’ex falconiere Juan Bernabé – licenziato dal club – in cui si accennano presunti fatti gravi legati a Formello: “Le dichiarazioni e le minacce di rivelare fantomatici “episodi interni” sono totalmente prive di fondamento e offendono ingiustificatamente l’onorabilità della S.S. Lazio”.

Secondo il club si tratta di un attacco coordinato

Infine, il club ha ritenuto preoccupante la tempistica della diffusione dei due video, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, ipotizzando un’azione orchestrata per creare tensione: “Preoccupa fortemente la coincidenza temporale tra il video in questione e la recente diffusione non autorizzata di un video rubato contenente una conversazione privata del Presidente della Società. La S.S. Lazio rileva come questi episodi possano far parte di un disegno orchestrato con l’obiettivo di destabilizzare l’ambiente biancoceleste in un momento cruciale della stagione”.

