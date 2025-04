Lazio, Olympia volerà nel derby? Bernabé tende la mano a Lotito, ma intanto rischia lo sfratto 

Il falconiere ha chiesto di far esibire l’aquila all’Olimpico prima della gara con la Roma, in cambio si è detto pronto a lasciare Formello: ma sulla vicenda si pronuncerà il giudice il 15 aprile

C’è il derby alle porte e l’ex falconiere della Lazio Juan Bernabé ne approfitta per tendere la mano a Claudio Lotito e lanciare una proposta per riportare l’aquila Olympia a volare allo stadio proprio in occasione del match con la Roma. Bernabé si offre anche di lasciare Formello, su di lui incombe l’udienza per lo sfratto.

Lazio, Bernabé tende la mano a Lotito

L’avvicinamento al derby offre a Juan Bernabé, l’ex falconiere della Lazio, la possibilità di scrivere un nuovo capitolo della sua lotta con Claudio Lotito. Stavolta, però, Bernabé non va allo scontro, anzi: con un lungo messaggio video sul suo profilo Instagram, il falconiere ha provato a tendere la mano al presidente biancoceleste, chiedendogli di permettere all’aquila Olympia di tornare a volteggiare sullo stadio Olimpico prima del match con la Roma.

Lazio, la proposta di Bernabé a Lotito

Licenziato dalla Lazio in seguito alla pubblicazione sui social di foto del pene dopo un intervento chirurgico, Bernabé occupa attualmente in maniera abusiva, almeno secondo Lotito, uno dei locali di Formello. E proprio la sua attuale situazione è al centro dello scambio proposto al presidente della Lazio: il falconiere, infatti, si dice disposto a lasciare il centro sportivo della Lazio se Lotito gli permetterà di far volare Olympia allo stadio prima del via del derby in programma domenica 13 aprile.

Lazio, Bernabé e il ritorno dell’aquila Olympia nel derby

Nel video messaggio indirizzato direttamente a Lotito, Bernabé ricorda che il rendimento interno della Lazio è calato da quando il volo di Olympia non precede più le gare dei biancocelesti. “Claudio ti chiedo di riavvicinarci – dice Bernabé nel video -: fai volare Olympia nel derby, io avrò la possibilità di andarmene dalla Lazio con dignità, anzi, se per te la mia persona non è degna di indossare la maglia della Lazio, per rispetto della tua decisione, entrerò in campo senza la maglia, ma l’importante è che Olympia possa volare nel derby”.

“Dopo anche io lascerò libero Formello, ringraziando per il nobile gesto di avere ‘alzato le mani’ rispetto alla situazione”, aggiunge poi il falconiere, concludendo il suo messaggio.

Bernabé e l’udienza di sfratto da Formello

In verità, accordo o meno con Lotito, le probabilità che Bernabé sia costretto a lasciare comunque Formello sono piuttosto alte. Il 15 aprile, due giorni dopo il derby, è infatti in programma la prima udienza in tribunale per il procedimento di convalida di sfratto del falconiere avviato dal presidente della Lazio. Il suo, quindi, pare un ultimo tentativo per riavvicinare le parti prima che si pronunci il giudice.