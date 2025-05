Empoli-Lazio 0-1 pagelle: Dia gol da sorpasso Champions, follia Hysaj e Colombo, gol annullati e VAR decisivo

Hysaj crea e poi distrugge tutto con una doppia ammonizione. Basta l'unica rete di Dia a portare i biancocelesti al quarto posto. Male Colombo

Un gol in avvio di Dia lascia aperte le porte della Champions alla Lazio, ma che fatica. I biancocelesti vincono di misura al Castellani con l’Empoli ma hanno rischiato grosso, senza chiudere la gara in anticipo anche quando erano in superiorità numerica per l‘espulsione di Colombo al 39’. Il gol lampo dopo un solo minuto aveva illuso la Lazio: Hysaj crossa, Viti sbaglia il tempo per intervenire e alle sue spalle sbuca Dia che stoppa di petto e di destro insacca. La Lazio gigioneggia, spreca qualche occasione di troppo e rimette in partita l’Empoli. I toscani nella ripresa segnano anche al 52′ il gol del pari con Viti che gira una spizzata aerea di Solbakken, ma dopo lungo consulto VAR l’1-1 viene annullato per posizione di fuorigioco dello stesso difensore azzurro. Al 76′ il rosso a Hysaj ristabilisce la parità numerica e il finale è intenso, tra gialli che fioccano e rigori reclamati ma finisce 0-1 con la squadra di Baroni che scavalca momentaneamente la Juve al quarto posto mentre l’Empoli resta penultimo.

Empoli-Lazio, la chiave tattica della gara

Mister Baroni deve ancora fare i conti con gli infortunati Lazzari, Patric (stagione finita) e Tavares, ma ripropone l’ormai consolidato 4-2-3-1 visto anche nella trasferta di Parma. A differenza di quella gara, tre novità nell’undici titolare: Gigot e Hysaj presenti nei quattro di difesa, con Marusic avanzato nel tridente a supporto di Castellanos. Isaksen parte così dalla panchina.

Mister D’Aversa conferma il modulo 3-4-2-1 visto nel ko di Firenze ma, per questa sfida, cambia interpreti nell’undici chiamato a cominciare. Confermato in blocco il reparto difensivo, novità anzitutto in attacco: Colombo unica punta, con Esposito dalla panchina. In mediana spazio a Marianucci e Fazzini arretrato, anche perché Grassi e Henderson sono squalificati.

I biancocelesti cercano il fraseggio dal basso ma trovano le barricate dell’Empoli che, seppur in dieci, resiste alle progressioni offensive della squadra di Baroni. D’Aversa, invece, chiede ai suoi uomini di giocare in contropiede. La chiave tattica della Lazio resta Hysaj per le continue sovrapposizioni sulla fascia destra. Il terzino albanese però, nei minuti finali, riceve un doppio giallo e lascia i biancocelesti in dieci.

Empoli-Lazio, curiosità: continua il trend negativo per i toscani

Sprofondano i toscani. L’ultima vittoria dell’Empoli contro la Lazio in Serie A risale a quasi 10 anni fa: 29 novembre 2015, 1-0 azzurro firmato Lorenzo Tonelli. Da allora, nelle ultime 12 sfide tra Empoli e Lazio nel massimo campionato italiano si sono registrate 10 vittorie biancocelesti a fronte di due pareggi.

L’Empoli, inoltre, non vince in campionato da quasi cinque mesi. L’ultimo successo del club toscano risale infatti all’8 dicembre 2024: 4-1 in trasferta contro l’Hellas Verona. Da allora, 20 partite giocate in Serie A con ben 14 sconfitte (sei pari). Un simile ruolino di marcia non può certo evitare l’insabbiamento nei bassifondi della classifica; Empoli difatti attualmente penultimo con 25 punti.

Continua la bufera mediatica in casa Lazio

Non c’è pace per la Lazio dopo la telefonata estorta a Lotito da un tifoso. Infatti, anche Angelo Fabiani, direttore sportivo dei biancocelesti, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l’Empoli: “Premesso che ci siamo isolati da questi fattori esterni, è chiaro che per dinamica e per come vengono fuori sistematicamente certe notizie evidentemente c’è l’interesse da parte di qualcuno di minare la serenità della squadra e dello staff.

Prosegue poi il DS: “Ovviamente non devo fare il difensore del presidente Lotito che saprà difendersi nelle sedi opportune ma da più telefonate si possono estrapolare più parole e assemblarle in un’unica telefonata. Ma il reato non è tanto nel fare queste registrazioni quanto nel divulgarle, per cui chi si è reso autore di questo gesto ignobile ne risponderà nelle sedi opportune. E’ capitato anche a casa mia, a Formello un dirigente che viene registrato dal famoso falconiere su fatti storici e millanterie, questo è un altro gesto ignobile del quale risponderà in tribunale”.

Ed infine chiarisce Fabiani: “Se è a conoscenza di fatti hai l’obbligo di denunciarlo nell’immediatezza, non a distanza di tanti anni soltanto perché i rapporti con la Lazio. si sono interrotti. Per me questo si chiama istigazione, tentativo di estorcere qualcosa e questo non è tollerabile: sono accaduti fatti che non sono in linea con i principi della nostra società. Il problema non è mio o del presidente Lotito, ma di chi ha fatto queste registrazioni”.

I top e flop dell’Empoli

Ismajli 6. Una roccia in fase difensiva: abile nei duelli, attento sui colpi di testa e pronto in fase di recupero.

Una roccia in fase difensiva: abile nei duelli, attento sui colpi di testa e pronto in fase di recupero. Cacace 6. Non brilla ma è abile nei duelli individuali con i difensori biancocelesti.

Non brilla ma è abile nei duelli individuali con i difensori biancocelesti. Solbakken 6. Da una spizzata in area al 51′ arriva l’azione del momentaneo pareggio dei toscani, annullato poi per fuorigioco dal VAR.

Da una spizzata in area al 51′ arriva l’azione del momentaneo pareggio dei toscani, annullato poi per fuorigioco dal VAR. Viti 5. Dopo 1′ di gioco perde la marcatura in area su Dia che mette a segno la rete del vantaggio dei biancocelesti. Al 51′ segna la rete del pareggio sfruttando una mischia in area ma il gol è annullato dal VAR per fuorigioco.

Dopo 1′ di gioco perde la marcatura in area su Dia che mette a segno la rete del vantaggio dei biancocelesti. Al 51′ segna la rete del pareggio sfruttando una mischia in area ma il gol è annullato dal VAR per fuorigioco. Colombo 5. Riceve una doppia ammonizione e lascia il campo al 38′: duella con il fisico di Rovella, appare come uno scontro involontario ma l’arbitro decide per il secondo giallo di fila.

I top e flop della Lazio

Dia 7. Apre la gara con un grandissimo stop di petto al volo su assist di Hysaj: dopo 1′ di gioco prende in area il tempo a Viti e batte Vasquez.

Apre la gara con un grandissimo stop di petto al volo su assist di Hysaj: dopo 1′ di gioco prende in area il tempo a Viti e batte Vasquez. Castellanos 6.5. Al primo minuto di gioco effettua una sventagliata spettacolare che apre il gioco della Lazio ad Hysaj sulla destra nell’azione del vantaggio biancoceleste. Resta pericoloso in avanti ma non decisivo in area di rigore.

Al primo minuto di gioco effettua una sventagliata spettacolare che apre il gioco della Lazio ad Hysaj sulla destra nell’azione del vantaggio biancoceleste. Resta pericoloso in avanti ma non decisivo in area di rigore. Pedro 6. Entra al 70′, al posto di Zaccagni, e dopo un solo minuto va vicinissimo alla rete del possibile raddoppio con un destro a giro rasoterra, dal limite dell’area, di poco a lato. Mette in difficoltà Sambia nei duelli.

Entra al 70′, al posto di Zaccagni, e dopo un solo minuto va vicinissimo alla rete del possibile raddoppio con un destro a giro rasoterra, dal limite dell’area, di poco a lato. Mette in difficoltà Sambia nei duelli. Guendouzi 6. Crea il maggior numero di palle pericolose, pulito in fase di fraseggio. Ha la meglio su Fazzini in marcatura.

Crea il maggior numero di palle pericolose, pulito in fase di fraseggio. Ha la meglio su Fazzini in marcatura. Hysaj 5.5. Pesca con un cross in profondità l’inserimento in area di Dia dopo un solo minuto di gioco: assist. Ammonito al 66′, Rovina tutto dieci minuti dopo: riceve un doppio giallo, per un fallo evitabile in marcatura su Sambia.

