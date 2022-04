Empoli, quante pretendenti per Guglielmo Vicario

14-04-2022 20:54

La stagione di Gianluca Vicario è stata fino a questo momento davvero buona, nonostante l’Empoli subisca tonnellate di gol da tutto il corso della stagione. In prestito dal Cagliari, i toscani lo confermerebbero anche in rosa, ma il prezzo di 10 milioni per il riscatto è una cifra troppo elevata.

Come riporta Sky Sport, sia Lazio che Fiorentina ci stanno pensando in vista della prossima stagione, ma nessuna delle due squadre si è ancora decisa a fare il passo finale.

OMNISPORT