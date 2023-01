Empoli, Zanetti: "Gli esami non finiscono mai"

Il tecnico degli azzurri: "Torino? Troveremo una squadra che sta molto bene, reduce da una partita straordinaria a Firenze".

27-01-2023 19:45

Dopo la bella vittoria contro l’Inter, il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti si aspetta altre risposte contro il Torino: “Gli esami non finiscono mai… Non c’è tempo per festeggiare, ci siamo goduti una grande impresa con l’Inter ma poco dopo eravamo già proiettati al futuro. Mettiamo da parte ciò che è stato, sia quando perdiamo sia dopo un’impresa, a prescindere dal risultato, perché il calcio va veloce”.

Zanetti ha avvisato i suoi ragazzi: “Troveremo una squadra che sta molto bene, reduce da una partita straordinaria a Firenze. Il Toro in questo momento è molto difficile da affrontare ma spero che incontrerà una squadra altrettanto difficile da battere. Siamo in serie positiva e vogliamo continuare, ho visto la squadra matura che non ha lasciato niente per strada dal punto di vista della mentalità. Saremo pronti e spero più consapevoli, è qua che deve esserci l’upgrade dopo gare come quella con l’Inter”.