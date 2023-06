Empoli: Zanetti ha rinnovato il contratto

L'accordo del tecnico scadrà nel giugno del 2025 con opzione per un altro anno. Lo ha comunicato la stessa società toscana

21-06-2023 15:13

Si allunga la vita di Paolo Zanetti sulla panchina dell’Empoli. Oggi, infatti, l’allenatore ha rinnovato il contratto con il club toscano dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione. È stata la stessa società a ufficializzare modalità e tempi di rinnovo: “Empoli Football Club è lieta di annunciare che Paolo Zanetti sarà ancora alla guida della prima squadra azzurra. Il contratto del tecnico scadrà nel giugno del 2025, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione”. Un matrimonio lungo, dunque, per continuare a pianificare e per un progetto che guarda lontano. Con una rosa che inevitabilmente perderà qualche pezzo, ma che è pronta a valorizzarne altri.