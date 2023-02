L'allenatore toscano spiega: "Siamo cresciuti, ma abbiamo ancora margini di miglioramento".

18-02-2023 16:00

Messo bene in classifica, l’Empoli ha da chiedere al suo torneo qualche risultato di prestigio e la crescita dei talenti che sgambettano all’ombra della Collegiata di Sant’Andrea.

Paolo Zanetti concentra l’attenzione sulla squadra in azzurro, per quando il derby contro la Fiorentina, chiuso nell’andata sulle reti bianche, sia gara di cartello: “La Fiorentina è una rivale importante, ma a me interessa il nostro cammino, la nostra crescita; sulla carta a inizio campionato questa era una partita dal pronostico scontato, adesso possiamo giocare alla pari contro una formazione costruita per rimanere nelle posizioni di vertice. Ai tifosi prometto il 110% della determinazione: dobbiamo puntare sull’attenzione per concretizzare le occasioni a favore. Non siamo una squadra da 4 o 5 gol in 90′, per questo aver segnato allo Spezia con manovre collettive è stato importante e l’ho detto ai miei giocatori”.

Lex tecnico lagunare riflette sui singoli a disposizione: “Siamo maturati, ma possiamo fare ancora meglio; non ci dobbiamo sedere, siamo in grado di dare il meglio solo se a livello mentale siamo affamati. Ismajili partiva dietro nelle gerarchie, ma la voglia di ribaltare la situazione lo ha portato ad essere un punto fermo della squadra; deve essere un esempio per i suoi compagni, il suo piglio da leader è da big. Haas non molla mai, ma da qualche settimana gioca con un dolore al ginocchio; Baldanzi è uscito anzitempo contro lo Spezia per una questione tattica, è fresco”.