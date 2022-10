Enea Bastianini alla scoperta di Phillip Island

11-10-2022 13:21

Si avvicina il weekend che vedrà i piloti della classe Motogp gareggiare sull’iconico circuito australiano di Phillip Island.

I due piloti del Team Gresini MotoGP ci arrivano con mood diversi, ma con la stessa volontà di fare bene. Enea Bastianini si trova in quarta poszione nella classifica del Mondiale, a -39 dal leader Quartararo, ma sa che non sarà facile affrontare questa pista per la prima volta con una MotoGP. Il compagno di team, Fabio Di Giannantonio, che sul podio qui ci è salito nel 2018 in Moto3 (2º), correrà per lasciarsi alle spalle un momento decisamente no, culminato con i risultati negativi delle ultime 4 gare e tornare a finire una corsa in zona punti.

Se per quanto concerne la pista di Phillip Island, Bastianini non ha grandi certezze, a parte il lavoro al simulatore, per la gara in Malesia, successiva a quella australiana, nutre molte speranze di fare bene. Il numero #23 infatti, potrà contare su un test pre-season davvero impressionante: ad inizio febbraio qui l’italiano fece segnare il miglior tempo assoluto (1’58.131s) dando già un assaggio della stagione che sarebbe venuta.

A Sepang tra l’altro, Bastianini ha già conosciuto il podio in due occasioni, sempre guidando in Moto3, con la terza piazza nel 2017 e 2018.

“Il weekend scorso abbiamo vissuto una corsa piuttosto difficile, ma sicuramente positiva. Il sesto posto di Buriram sotto l’acqua battente ha mantenuto le nostre motivazioni molto alte. Adesso fino alla fine del campionato, ci attendono altre tre gare importantissime e la doppietta Australia-Malesia sarà certamente interessante. Per me sarà la prima volta con la MotoGP a Phillip Island, quindi sarà tutta da scoprire, mentre a Sepang sappiamo di poter essere veloci, i test di febbraio ci avevano dato indicazioni molto importanti”, queste le parole di Bastianini.