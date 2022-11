Enea Bastianini già volta pagina: "Sarà bella la battaglia con Bagnaia"

06-11-2022 19:21

Il centauro del team Ducati Gresini Enea Bastianini ha analizzato così la sua gara a Valencia: “Un weekend sofferto, ma oggi ci siamo rifatti. Ho fatto una buona gara e abbiamo portato a casa questa terza posizione nel Mondiale che è molto importante per me e per il team, che credo abbia fatto qualcosa di incredibile quest’anno e mi abbia dato questa opportunità. Il bilancio di questa stagione è molto positivo, sono contento”.

Da martedì i test con la sua squadra ufficiale, niente meno che il team factory Ducati campione del mondo: “Avrò la chance di essere nel team ufficiale con Pecco campione del mondo, quindi sarà bello confrontarmi con lui subito. Sarà difficile condividere il box con Pecco perché lui sarà molto carico e non sarà facile batterlo, però sono sicuro che faremo un bel lavoro e sarà importante capire il metodo che avrà con me questo nuovo team, perché dovremo conoscerci bene all’inizio”.