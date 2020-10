Enrico Letta milanista polemico su twitter scatena la bufera

Non è la prima volta che Enrico Letta su twitter smette i panni del politico ed indossa quelli del tifoso accanito: la sua passione per il Milan è nota come pure alcuni suoi tweet polemici. Nella scorsa stagione, dopo aver criticato la società per il benservito a Gattuso, si attirò parecchie bacchettate per aver pubblicamente dichiarato di preferire i talk politici alla visione di Juve-Milan, scettico sulle possibilità dei rossoneri, ieri invece prima di esultare per il successo nel derby (“voglio Ibra presidente”) Letta ha scatenato una piccola polemica social.

Letta critica il commento di Bergomi

Mentre assisteva al derby in tv l’ex premier proprio non ce l’ha fatta a trattenersi ed ha scritto su twitter. “Bergomi che commenta Inter-Milan …prendiamola a ridere va…”.

Che i telecronisti di Sky (e non solo) siano destinati da sempre ad essere criticati è cosa antica ma in questo caso si è verificata una reazione diversa. Sono proprio gli interisti ad essere rimasti spiazzati da Bergomi, a loro dire troppo “milanista”.

I tifosi si dissociano: Bergomi non è stato parziale

Fioccano i commenti e in tanti si dissociano da Letta: “Mah…. non ha fatto altro che esaltare il Milan…” o anche: “Bergomi è un commentatore parzialissimo ! Sempre e comunque contro l’Inter. È una storia ormai vecchia. Si informi bene ! Solo lei, da buon milanista, non se ne accorge !” e ancora: “Prof, da milanista, lo zio Bergomi è un ottimo telecronista però. Non scadiamo in polemiche da popolino”. Tantissimi i commenti conditi dal celebre hashtag renziano #enricostaisereno.

C’è chi scrive: “Scusi Letta,non ho sentito un commento stasera più equilibrato e giusto rispetto a tutti i giornalisti messi tutti insieme. Ha detto che il Milan ha giocato e difeso molto bene e che l’Inter se avesse pareggiato questa partita non avrebbe rubato nulla!” e infine: “Bisogna dire che lo zio Bergomi parla molto bene del Milan a differenza di Billy Costacurta ..che rosica forse”.

SPORTEVAI | 18-10-2020 09:10