Enzo Fernandez si presenta: "Il Chelsea è un grande club"

Il centrocampista argentino, arrivato dal Benfica, ha iniziato la sua nuova avventura in maglia Blues.

02-02-2023 20:53

È il giocatore più pagato della storia della Premier League e dopo il gran Mondiale vinto con l’Argentina, ora tutti gli occhi sono su Enzo Fernandez, nuovo acquisto del Chelsea. Queste le sue prime parole al sito ufficiale del club: “Mi sono successe molte cose belle. Sono davvero contento dell’opportunità che mi ha dato il Chelsea e darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi del club. Darò il massimo.

È un grande club che lotta sempre e che ha vinto la Champions League di recente. Sia io che la mia famiglia siamo davvero felici di essere qui a Londra e di poterci godere la città – così Fernandez -. Non ho ancora giocato contro nessuno dei miei nuovi compagni di squadra e non ho ancora avuto la possibilità di chattare con nessuno di loro, ma so chi sono e non vedo l’ora di lavorare con tutti loro”.