Equipe: Psg a caccia di un grande colpo a centrocampo

Dopo i fuochi d’artificio di mercato culminati con l’arrivo di Lionel Messi, non si ferma la campagna acquisti del Psg, a caccia di un grande colpo a centrocampo. Secondo le indiscrezioni riportate da L’Equipe, i francesi vorrebbero acquistare uno tra Paul Pogba ed Eduardo Camavinga.

Mentre per il centrocampista del Manchester United l’affare sembra decisamente in salita, salgono le quotazioni per il giovane talento del Rennes, valutato 30 milioni di euro circa.

OMNISPORT | 17-08-2021 18:38