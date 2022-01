Eriksen al Brentford, il CT Hjulmand: "Sono contentissimo"

31-01-2022 17:28

Nella giornata di oggi Christian Eriksen è stato ufficializzato come un nuovo giocatore del Brentford, squadre che milita in Premier League. Oltre agli auguri dell’Inter, sua ex squadra, anche il CT della nazionale danese Kasper Hjulmand ha commentato il ritorno del suo giocatore in Inghilterra:

“Sono contento per lui e la sua famiglia. Non entro nel merito della scelta, la cosa importante è che Christian abbia trovato un posto giusto e che crede sia il meglio per lui. Sono in contatto quotidianamente con lui ma è sempre Christian a prendere le decisioni, in questo caso ne ha discusso con il suo agente”.

OMNISPORT