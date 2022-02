Eriksen ripercorre le tappe del dramma: "Via da questo mondo per 5'"

10-02-2022 23:49

Christian Eriksen ha da qualche giorno iniziato una nuova vita. L’approdo al Brentford ha significato non solo il suo ritorno in Premier League, ma soprattutto il suo ritorno al calcio giocato, dopo i drammatici eventi dello scorso 12 giugno.

Come è noto infatti, l’ex centrocampista dell’Inter, nel corso di Danimarca-Finlandia, gara valida per la fase a gironi di Euro 2020, è stato vittima un arresto cardiaco che è andato vicino a togliergli molto più che il calcio.

Da allora l’intervento con il quale gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, il lento recupero ed il ritorno ad una vita normale.

Eriksen, in un’intervista rilasciata a ‘BBC Sport’, ha ripercorso le tappe del suo dramma.“Sono andato via da questo mondo per cinque minuti, fino a quando non hanno recuperato il mio battito cardiaco. E’ un’esperienza un po’ fuori dal mondo, strana”.

Il campione danese ha svelato cosa ricorda di quel terribile giorno. “Ricordo tutto, a parte quei cinque minuti. La rimessa laterale, la palla sul ginocchio e poi non so cosa sia successo. Mi sono svegliato con le persone attorno a me ed ho sentito la pressione sul mio petto. Ho cercato di riprendere fiato, non avevo idea di cosa fosse successo, poi ho iniziato a chiedermi se fosse successo qualcosa alle gambe, se mi fossi rotto la schiena. Ho provato ad alzare la gamba, erano tutte piccole cose che cercavo di fare per capire cosa fosse successo. Poi in ambulanza qualcuno ha detto che ero stato incosciente per cinque minuti ed è stata quella la prima volta che ho capito di essere rimasto privo di sensi”.

Fondamentale è stato l’intervento dei compagni di squadra e dello staff medico. “La prima cosa è mostrare gratitudine alle persone attorno a me. I compagni, i medici in campo, lo staff della Nazionale, i paramedici ed i medici dell’ospedale. Ho poi ricevuto tanti messaggi da persone che hanno mostrato sostegno a me e alla mia famiglia, è stato bello. Sono stato molto fortunato, se non avessero tutti fatto ciò che hanno fatto, oggi non sarei qui”.

Eriksen è ora pronto a tornare in campo. “Non manca molto, ma è difficile dire quando accadrà. Spero tra qualche settimana. Mi alleno da poco con la squadra, ci vorrà un po’ di tempo per tornare in forma. Giocherò quando vorrà l’allenatore, ma adesso andiamo avanti pensando ad un giorno alla volta. Il mio stile di gioco non cambierà e non vedo il motivo per il quale non dovrei tornare allo stesso livello”.

OMNISPORT