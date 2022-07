Eriksen: "Speciale essere al Manchester United"

27-07-2022 15:44

A poco più di un anno dal malore ad Euro 2020, Christian Eriksen si è presentato come nuovo giocatore del Manchester United: “È una novità per me, non pensavo potesse accadere. Essere allo United è davvero speciale. Dopo l’incidente all’Europeo il piano non era quello di tornare nel Regno Unito, perciò non pensavo di poter essere qui. Sono felice, è una bella sensazione”.

L’obiettivo dell’ex Inter è il Mondiale: “Voglio giocare il Mondiale, essere in condizione per il Qatar”.

