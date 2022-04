Erroraccio di Radu, Inter sconfitta al Dall’Ara. Highlights e pagelle

27-04-2022 22:14

L’Inter cade incredibilmente al Dall’Ara contro il Bologna di De Leo, in panchina per l’ovvia assenza di Sinisa Mihajlovic. I Felsinei si impongono per 2-1 grazie alle reti di Arnautovic e Sansone, che rispondono al vantaggio iniziale di Ivan Perisic.

Tutta la cronaca però si concentra inevitabilmente sulla pessima figura fatta dal secondo portiere Radu, in campo oggi per un problema ad Handanovic poco prima dell’inizio della gara. Il giovane estremo difensore manca l’impatto col pallone su una rimessa laterale di Perisic e permette a Sansone di segnare senza problemi. Un errore, questo, che complica non poco i piani nerazzurri.

È anche vero però che i nerazzurri non erano stati così decisi in zona d’attacco per tutto il corso della partita, e il Bologna aveva avuto, specialmente con Arnautovic e Barrow, parecchie opportunità di segnare.

Fallito dunque il sorpasso ai danni del Milan, che dunque rimane in testa in solitaria e sarà, per le prossime quattro giornate, assoluto padrone del proprio destino.

Bologna-Inter, gli Highlights

03′: La sblocca subito l’ Inter con un grandissimo gol di Ivan Perisic. Il croato parte dalla destra, supera con un tunnel un avversario e scarica un sinistro tremendo sul primo palo. 1-0 Inter al Dall’Ara.

con un grandissimo gol di Il croato parte dalla destra, supera con un tunnel un avversario e scarica un sinistro tremendo sul primo palo. 09′: Ci prova Dimarco dal limite. Bel tiro, Skorupski la respinge non benissimo poi però Lautaro Martinez la spara altissima.

dal limite. Bel tiro, la respinge non benissimo poi però la spara altissima. 18′: Lautaro Martinez grazia Skorupski , girando a lato da vicinissimo su cross basso di Dumfries .

grazia , girando a lato da vicinissimo su cross basso di . 28′: Pareggio del Bologna alla mezz’ora con l’ex della partita Marko Arnautovic, che stacca in testa al difensore sugli sviluppi di un cross di Barrow . Radu , oggi schierato al posto di Handanovic , non può nulla.

alla mezz’ora con l’ex della partita che stacca in testa al difensore sugli sviluppi di un cross di . , oggi schierato al posto di , non può nulla. 33′: Dumfries va vicino al nuovo vantaggio, ma il suo colpo di testa da due passi sul secondo palo finisce alto.

va vicino al nuovo vantaggio, ma il suo colpo di testa da due passi sul secondo palo finisce alto. 52′: Molto attivo Dimarco in questo avvio di ripresa, con l’italiano che prova più volte in serie la conclusione personale. Più di una volta però Skorupski fa buona guardia.

in questo avvio di ripresa, con l’italiano che prova più volte in serie la conclusione personale. Più di una volta però fa buona guardia. 64′: Enorme occasione per il Bologna . Felsinei in contropiede con Barrow , vede Arnautovic tutto solo in mezzo e lo serve. Purtroppo però al centravanti gialloblù non riesce il dribbling e perde palla, ma era un uno contro uno clamoroso.

. Felsinei in contropiede con , vede tutto solo in mezzo e lo serve. Purtroppo però al centravanti gialloblù non riesce il dribbling e perde palla, ma era un uno contro uno clamoroso. 75′: In questa seconda parte di secondo tempo l’Inter sta spingendo di più senza però riuscire a creare vere e proprie palle gol.

81′: Gol di Sansone appena entrato, ma che pasticcio di Radu. Ivan Perisic con una rimessa laterale la passa direttamente al proprio portiere, che però manca il pallone e favorisce l’intervento sulla linea di porta di Sansone, che porta i rossoblù sul 2-1.

La cronaca integrale di Bologna-Inter

Bologna-Inter, come ha arbitrato Doveri

L’arbitro Doveri, uno dei più esperti di tutto il panorama di Serie A, gestisce la partita in modo intelligente e controllato. Non ci sono episodi da VAR degni di nota, ma fa comunque un uso saggio dei cartellini in modo che la foga non ecceda il gioco.

Esemplare in questo senso il giustissimo giallo a Simone Inzaghi in panchina, sempre molto plateale e veemente nelle sue proteste, sia quello ad Arnautovic, che a inizio secondo tempo si stava parecchio innervosendo.

In generale non commette gravi errori, la partita scorre bene.

Bologna-Inter, i migliori e i peggiori

Perisic 7: Altra grande prestazione del croato. Sblocca la gara con un’azione personale pazzesca e da il suo contributo in avanti. Ivan si è guadagnato il rinnovo, sta alla società fare uno sforzo.

Skriniar 6,5: Oggi ha voglia di segnare, e infatti lo vediamo spesso in inserimenti offensivi degni del miglior Lucio. Nota di merito per quel ripiegamento in occasione del contropiede di Barrow

Dimarco 6: Si è distinto per ben quattro tiri nei primi 10 minuti del primo tempo. Ha il piede pericoloso, e infatti il Bologna corre un gran rischio. Buona la sua prova, più offensivamente che difensivamente.

Correa 5: Opaco oggi il pupillo di Simone Inzaghi. Dialoga coi compagni ma non si mette in mostra.

Dumfries 6,5: Si fa vedere spesso dalla sua parte. Serve bei cross in mezzo non sfruttati dai compagni di squadra, ma il suo lo fa.

Radu 4: Inoperoso per 82 minuti, alla prima occasione manca il pallone nei più classici dei “vai col liscio”. Un errore che potrebbe costare carissimo in ottica Scudetto.

Arnautovic 7,5: Altro gol per lui, il 13° del proprio campionato col Bologna. Contro la sua ex squadra ha voglia di farsi notare e si vede.

Barrow 6,5: Dialoga benissimo col compagno di reparto e gli serve anche l’assist per la rete del pareggio. Avrebbe potuto fare di più, ma ha fatto un ottimo lavoro in copertura su Brozovic.

Skorupski 6,5:Il portiere felsineo si mostra in alcuni interventi degni di nota. Sul gol di Perisic è francamente incolpevole.

Sansone 7: Praticamente alla prima palla toccata, l’italiano non sbaglia ed è bravissima a sfruttare il colossale errore di Radu per segnare il gol del 2-1.

Bologna-Inter, Sansone: “Ci tenevo tanto a segnare sotto la curva”

Nel post gara, ai microfoni dei giornalisti si presenta Nicola Sansone, autore del gol del 2-1 dopo l’errore da matita rossa di Radu. Queste le sue parole:

“Il gol? Ho visto la palla forte e lunga ho pressato il portiere, sono anche stato fortunato ma serve crederci. Penso che sia normale giocarsi le partite apertamente, non facciamo favori a nessuno. Abbiamo dimostrato che ci teniamo e che giochiamo il nostro campionato. Felice per il gol? Bellissimo, sotto la curva è più bello perchè i tifosi danno una carica immensa, è bello segnare sotto la curva. Oggi è andata benissimo quindi penso che anche il Presidente Saputo sia contento. Da quando non c’è Mihajlovic vinciamo? Da quando non c’è il mister abbiamo vinto o pareggiato. Bella dimostrazione che siamo professionisti anche senza il mister. Vogliamo dargli una mano e speriamo torni presto”.

OMNISPORT