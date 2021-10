Escluso dal Pallone d'Oro, Kimmich: "Non sono bravo individualmente"

Lo scorso 8 ottobre, ‘France Football’ ha reso nota la lista dei 30 giocatori che si contenderanno la vittoria del Pallone d’Oro, mai così ‘italiana’ da 15 anni a questa parte: tanti gli esclusi eccellenti, tra cui Joshua Kimmich.

Il difensore/centrocampista del Bayern Monaco non potrà sognare l’ambito riconoscimento, anche se questo sembra non toccarlo particolarmente: intervistato da ‘Sport1’ nel post-gara della sfida vinta dai bavaresi a Leverkusen, ha infatti commentato con estremo pragmatismo la sua esclusione.

“Onestamente devo dire che non ho proprio visto la lista dei candidati. Non sono sorpreso, non sono un buon giocatore individualmente parlando”.