Esordio amaro per Buffon: Parma sconfitto dal Bochum

Al termine della partita, Gigi Buffon va su Instagram e posta poche parole: “7339 giorni dopo”. Ovvero la distanza intercorsa dalla chiusura della sua prima esperienza col Parma e l’inizio della seconda: un’amichevole prestagionale di quelle che non hanno molto da dire, tra caldo e gambe imballate. Ma che, per l’ex portiere della Juventus, non si è conclusa in modo positivo.

A Bressanone si è imposto il Bochum, formazione neopromossa in Bundesliga. 1-0 per i tedeschi e Parma ko. L’unica rete dell’incontro l’ha messa a segno una vecchia conoscenza della Serie A: il ventottenne Raman Chibsah, ex Sassuolo, Benevento e Frosinone. Nel 2011/12 ha giocato anche nella Juventus, però nella formazione Primavera, negli stessi mesi in cui Buffon conquistava il primo Scudetto dell’era targata Antonio Conte. Corsi e ricorsi storici.

Buffon, quando Chibsah realizzava la rete del Bochum, era già uscito. Il campione del mondo 2006 ha giocato il primo tempo della sfida, compiendo solo una vera parata. Durante l’intervallo l’ex compagno Maresca lo ha sostituito con Rinaldi.

Insomma: via con le emozioni. Quelle che Buffon aveva già provato un mese fa, nel giorno della presentazione come nuovo giocatore del Parma. Una scelta voluta, ponderata, nonostante le altre offerte sul tavolo.

Nonostante l’esordio negativo di Bressanone, ora Buffon guarda avanti. Alla nuova stagione, a quel campionato di Serie B che nel corso della carriera ha sperimentato solo una volta, nel 2006/07 con la Juventus. Per uno che vuole “giocare altri quattro o cinque anni”, come da lui dichiarato qualche giorno fa, l’obiettivo non può che essere l’immediata risalita nell’élite italiana.

OMNISPORT | 22-07-2021 10:39