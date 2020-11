Esordio di Lapadula nel Perù, ma vince il Cile con Vidal

Certo, la sua avventura con il Perù è appena iniziata, ma Gianluca Lapadula avrebbe certamente voluto un esordio diverso con la maglia della sua nuova Nazionale. Dopo aver vestito la casacca dell’Italia, il 30enne ha giocato il suo primo match con la rappresentativa sudamericana.

Lapadula, che nel 2017 aveva giocato contro San Marino in maglia Italia senza però che la gara passasse agli archivi come ufficiale, è entrato nella ripresa del match contro il Cile valido per le qualificazioni al prossimi Mondiali: 2-0 per i padroni di casa.

Un match deciso dalla doppietta di Vidal nella prima frazione, con Lapadula inizialmente in panchina e in campo al 60′: pronti via, l’attaccante del Benevento ha avuto immediatamente un’occasione per riportare i suoi in partita, ma la conclusione è stata deviata da Bravo in angolo.

Da lì zero occasioni per Lapadula, così come tutto un Perù povero di idee e incapace di tornare in gara, a quota un punto dopo le prime tre partite e già costretto ad inseguire per provare a qualificarsi nuovamente al Mondiale dopo il torneo russo del 2018.

Nato a Torino da padre italiano e madre peruviana, Lapadula ha provato in tutti i modi ad essere considerato per la Nazionale azzurra, non riuscendo però ad essere convocato dopo le chiamate del 2017. Milan e Genoa sono state due delusioni, prima dell’approdo al Lecce e al ritorno alla doppia cifra in campionato.

Da qui la cessione al Benevento per la Serie A 2020/2021 e la consapevolezza di non avere altre opportunità internazionali se non quella di giocare con il Perù. Detto fatto, Lapadula sarà ora un imprescindibile per la Nazionale sudamericana: primo match senza gioia, in attesa dei prossimi.

