Espressione blasfema per Simone Inzaghi: aperto un fascicolo

La Lazio dovrà accantonare in fretta la batosta presa dal Bayern Monaco, anche perché domenica c’è il Bologna da affrontare in campionato e la squadra biancoceleste vorrà restare pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Intanto secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, su Simone Inzaghi è stato aperto un nuovo fascicolo di inchiesta. Sabato scorso, infatti, Inzaghi al 23’ della ripresa della gara contro la Sampdoria, in base a quanto riportato dai due ispettori federali sul terreno dell’Olimpico, avrebbe pronunciato una espressione blasfema dopo un intervento arbitrale che ha fermato un’azione d’attacco della Lazio.

Al tecnico è stata già notificata la comunicazione della chiusura dell’indagine. Si tratta del secondo caso per il tecnico della Lazio nel giro di pochi giorni, visto che due settimane fa aveva patteggiato una multa dopo le espressioni blasfeme contro il Sassuolo.

L’allenatore potrebbe ripetere quanto fatto in precedenza ed essere regolarmente in panchina contro il Bologna, a fronte di una multa.

OMNISPORT | 24-02-2021 09:58