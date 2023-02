La 19enne era la figlia del campione spagnolo Juan Carlos Domínguez, ex corridore ricordato per i suoi trascorsi al Giro d'Italia. La giovane era una promessa del ciclismo femminile

10-02-2023 16:55

Aveva solo 19 anni e, come ogni giorno, si stava allenando. Estela Domínguez ha perso la vita così, mentre era in sella alla sua bici, mentre si allenava, mentre percorreva una strada. Una tragedia che indigna, addolora e inorridisce per la crudeltà di quanto le famiglie colpite da simili lutti sono piegate a subire, considerando che simili tragedie si consumano in circostanze spesso rivedibili, e dunque evitabili.

La tragica morte di Estela Dominguez: l’incidente

Estela stava percorrendo giovedì pomeriggio la strada N-620, nelle vicinanze di Villares de la Reina quando improvvisamente e per circostanze ancora da accertare un camion ha investito la giovane ciclista provocandole ferite mortali.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:32 e successivamente è stata avviata l’operazione della Guardia Civil ed Emergenze Sanitarie di Emergenza – Sacyl . Un’unità di terapia intensiva mobile si è spostata sul luogo dell’incidente. Secondo fonti ufficiali la giovane sarebbe stata investita da un bagliore del sole, che avrebbe impedito al camionista alla guida del mezzo che l’ha poi travolta di vederla.

Dalla Guardia Civil fanno notare a MARCA che i fatti sono ancora oggetto di accertamento e che, almeno per un’altra settimana (tempo indicativo), non si avrà una versione ufficiale.

Estela Dominguez promessa del ciclismo femminile

La vittima di questo devastante incidente era una delle promesse più importanti del ciclismo femminile spagnolo: dopo essere arrivata settima nel Campionato Spagnolo di Ciclocross a Vic, Estela ha ricevuto la chiamata della Federazione Ciclistica Spagnola (RFEC) per partecipare alla Coppa del Mondo di Ciclocross , che si è svolta domenica 22 del mese scorso a Benidorm.

Figlia dell’ex professionista Juan Carlos Domínguez, 51 anni, era cresciuta nell’amore per le due ruote: suo padre è stato vincitore del prologo e della prima maglia rosa del Giro d’Italia 2002.

Il post del Team Sopela per ricordarla

Quest’anno Estela avrebbe fatto il suo debutto da professionista in trasferta con la Sopela Women’s Team, una delle squadre più rinomate del nostro paese.

“È venuta con noi per un po’ di concentrazione sul ciclocross. Sulla strada ha trascorso più tempo con Gema. L’abbiamo avuta a Benidorm. Era una promessa per il nostro ciclismo”, dice l’allenatore Pascual Momparler.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sopela Women’s Team (@sopelateam)

Il Team Sopela, squadra in cui Estela era tesserata, ha espresso il proprio dolore, nonché la vicinanza alla famiglia Dominguez per la loro perdita con un messaggio toccante pubblicato e condiviso sui propri account social:

“Con immenso dolore, abbiamo appreso che la nostra amata ciclista Estela Dominguez ci ha lasciati oggi, vittima di un tragico incidente durante il suo allenamento. Non riusciamo ancora ad accettare questa perdita così dolorosa. Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Estela”.

VIRGILIO SPORT