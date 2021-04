Ettore Messina entra nella FIBA Hall of Fame

Due giorni dopo aver riportato l’Olimpia Milano ai playoff di Eurolega, Ettore Messina ha tagliato un altro prestigiosissimo traguardo diventando il decimo italiano ad entrare nella Hall of Fame targata FIBA.

L’allenatore catanese, alla terza stagione sulla panchina della compagine meneghina, è stato infatti inserito, assieme ad altre 11 eminenti personalità del basket internazionale (fra cui Chuck Daly, coach del Dream Team del 1996, e Panagiotis Giannakis), tra i nominativi della Classe 2021.

L’introduzione di Messina nella Hall of Fame segue, per quanto riguarda l’Italia, quelle di Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare Rubini, Pietro Reverberi, Decio Scuri, Aldo Vitale e Boscia Tanjevic (in possesso del passaporto italiano).

Gli altri nomi di coloro che, il prossimo 18 giugno in via digitale, verranno celebrati e insigniti di questo prestigioso riconoscimento sono quelli dei giocatori Mathieu Faye (Senegal), Hana Horakova (Repubblica Ceca), Stanislav Kropilak (Slovacchia), Oscar Moglia (Uruguay – postumo), Detlef Schrempf (Germania), Penka Stoyanova (Bulgaria – postuma), Sergey Tarakanov (Russia), Panagiotis Giannakis (Grecia), Haixia Zheng (Cina) e degli allenatori Chuck Daly (USA – postumo) e Tom Maher (Australia).

Queste dodici figure di spicco della pallacanestro mondiale hanno combinato ben nove medaglie olimpiche, vinto sei World Cup e accumulato addirittura 23 podi in Coppe Continentali.

