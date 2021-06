Euro 2020, Ucraina-Macedonia del Nord: le probabili formazioni

Match delicato tra Ucraina e Macedonia del Nord. Dopo aver entrambe perso la gara d’esordio, serve una vittoria per rimanere sul treno degli Europei. Calcio d’inizio alle ore 15.00 all’Arena Nationala di Bucarest in Romania.

L’Ucraina deve rinunciare a due pedine importanti come Marlos e Zubkov. Il Ct Shevchenko si affiderà in mezzo al campo al giovane Shaparenko e al veterano Yarmolenko. In attacco ecco Yaremchuk. Malinovskyi e Zinchenko ai lati di Sydorchuk.

Macedonia del Nord senza grandi novità rispetto alla gara d’esordio contro l’Austria. Confermato Trajkovski vicino a Pandev in attacco. Nikolov e Alioski sulle corsie, con Bardhi ed Elmas ai lati del regista Ademi.

PROBABILI FORMAZIONI

UCRAINA (4-3-3) – Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) – Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski, Pandev.

OMNISPORT | 17-06-2021 09:27